Confirman tormenta invernal para Sonora a partir de este jueves

Se espera que este viernes ingrese la primera tormenta invernal de la temporada y una corriente en chorro polar, por la costa central de Sonora, que podrían ocasionar un nuevo y marcado descenso de las temperaturas, así como rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, lluvias de moderadas a fuertes y precipitación de nieve o agua nieve en la región serrana.

La información fue confirmada por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), de acuerdo con la información de los servicios meteorológicos de México y los Estados Unidos.

Lo anterior, permitirá que continúen las condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias de moderadas a fuertes, a partir del jueves en la mayor parte del estado, pero principalmente en las regiones sur y sureste, con nieve o aguanieve, en las partes altas de la región serrana, con vientos moderados a fuertes y marcado descenso de temperaturas, principalmente en las regiones norte, noreste y oriente del estado.

Se prevé que estas condiciones se presenten durante los días de jueves a sábado. Las más bajas temperaturas, se podrían presentar a partir del sábado.

Urge que se vacunen contra covid-19 las personas que no lo han hecho

Es importante que las personas que aún no se les ha aplicado la vacuna contra el Covid-19 que se la apliquen, porque no creo que se suspenda la vacunación habiendo tantas mujeres, hombres y jóvenes que por diversos motivos no se han aplicado el antídoto. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció por una tercera vuelta de la vacunación en los adultos mayores, conscientes de que son los que corren mayor riesgo de contraer la enfermedad.

Las autoridades de Salud ya están aplicando la vacuna de la Influenza, por lo que es posible que dejen de aplicar la de Covid-19, o al menos, terminen las campañas y solo aplicarla en los hospitales y clínicas. Lo que si es una realidad, si se dejan de aplicar las vacunas un gran sector de la población se quedará sin recibir el antídoto que puede ser la diferencias entre morir o seguir viviendo…La intención del presidente López Obrador es lograr que todo mundo reciba la vacuna.

Debemos dar certeza patrimonial a los que menos tienen: Alfonso Durazo

Es una prioridad para el Gobierno de Sonora garantizar certeza jurídica sobre el patrimonio a las familias que menos tienen, por lo que combatir el rezago en la escrituración de viviendas, agilizar trámites y reducir o eliminar costos para los más necesitados, debe encabezar la agenda de vivienda en la entidad, afirmó Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario sonorense instruyó lo anterior al participar en la inauguración de la Feria de la Vivienda, evento organizado por la Comisión de Vivienda de Sonora (Coves), en el que participaron su titular, Marco Antonio Gallardo Galaz, la secretaria de Desarrollo Social, Wendy Briceño Zuloaga, así como otras autoridades, en la que se entregó material para mejoramiento de vivienda, 30 cancelaciones de hipoteca, 100 títulos de propiedad y 25 cartas de asignación en diferentes colonias de Hermosillo.

Durazo Montaño explicó que existe una problemática grave de rezago en la escrituración de vivienda, llegando a tiempos de espera de décadas para que algunas familias obtengan certeza jurídica, pero lo más lamentable es que este rezago deriva de la misma desigualdad social y la carencia de recursos.

“Hay un retraso de 20 años en la entrega de escrituras, ¿Qué justifica que una escritura tarde 30 años en procesarse y en entregarse? Usualmente, el problema es que el beneficiario no tiene dinero para pagar el costo de la escritura y, entonces, un anhelo fundamental de cualquier familia, que es contar con certeza jurídica, no lo puede tener porque carece del recurso para pagar algo tan elemental como una escritura”, explicó el mandatario.

El titular del Ejecutivo sonorense hizo el llamado a trabajar por los que menos tienen, para encontrar la forma de reducir los costos de la tramitología y que aquellos que menos tienen obtengan su documentación de forma gratuita.

“Hagamos el compromiso de trabajar para entregar en el menor tiempo posible esas dos mil escrituras que duermen el sueño de los justos ahí, en cajones de la burocracia, porque los beneficiarios no tienen recursos para pagar los trámites. Esa va a ser una acción importante que va a trascender el carácter meramente testimonial de esta reunión”, finalizó Alfonso Durazo.

