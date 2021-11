Hermosillo podría llegar a semáforo epidemiológico naranja si no nos “ponemos las pilas”

Luego de que nos dieron una poquita de libertad, Hermosillo pasó de color verde a color amarillo en el semáforo epidemiológico del Covid-19, por lo que se corre el riesgo de que, en el próximo mes de diciembre, que es cuando hay más movimiento de personas, pasemos a naranja volviendo a llenar hospitales y clínicas de salud. Fue muy notorio el acumulamiento de personas en el Buen Fin y hasta la fecha.

La ciudad capital registra mucho movimiento, como si estuviera más cerca Navidad. Lo que pasa que ya empezó el movimiento de dinero con los aguinaldos de los burócratas federales y, el próximo fin de semana se les entrega una parte a los estatales.

El movimiento ya empezó en Hermosillo y en el resto del estado, por lo que también es posible que se incrementen los casos de Covid-19, mientras las autoridades permiten todo y no existan restricciones en los comercios, restaurantes, ni en los estadios de béisbol, solo por citar algunos lugares.

Además, al parecer, la gente ya le perdió el miedo a la enfermedad, porque la mayoría de las personas ya fueron vacunadas y solo falta los rezagados que en esta semana pudieran quedar listos. No sé si los hospitales estén preparados para recibir más enfermos, esperemos que sí.

Durante la última actualización del semáforo epidemiológico del Covid-19, el municipio de Hermosillo volvió a color amarillo, mismo que estará activo del 22 al 28 de noviembre.

A través de redes sociales, la Secretaría de Salud Sonora anunció que, en las últimas 24 horas se han registrado 78 casos, 4 personas hospitalizadas y cero defunciones. Cabe señalar que, así como el municipio de Hermosillo, Puerto Peñasco, Nogales, Cananea, Huatabampo y Navojoa, se encuentran actualmente en riesgo medio, mientras que el resto se mantiene en color verde.

Sonora solo tiene riesgo medio y riesgo bajo en sus municipios respecto al Covid-19, informó la | Secretaría de Salud. San Luis Río Colorado es el epicentro de la pandemia, siendo el único que se encuentra en color naranja en el semáforo epidemiológico del virus en Sonora. Entre las colonias consideradas como Zona Cero en la ciudad de Hermosillo, se encuentran Nuevo Hermosillo, Renacimiento, El Centenario, Sahuaro, Banus, Insurgentes y Villa Sonora…Es cuestión de que usted se dé una vuelta por los grandes centros comerciales, para que mire la gran cantidad de personas.

Además, iniciaron las clases presenciales en las escuelas de nivel básico, porque los niños de primaria y secundaria son pocas posibilidades que tienen de adquieran la enfermedad, pero tengo entendido que sí pueden llevar el virus a sus casas…Según la secretaría de Salud estatal, este podría ser la tercera etapa del coronavirus, porque lo que debemos de cuidarnos más, sin embargo, las autoridades no están haciendo nada para evitar más contagios. No hay inspectores que vigilen los grandes comercios, menos los restaurantes y taquerías en donde los comensales son muchos.

Lo que sí se nota, es que la mayoría de las personas usan el cubrebocas y eso ya es ganancia, esperemos que también se laven las manos muchas veces con agua y jabón, para evitar el contagio del coronavirus…Lo peor es que la enfermedad la adquieren las personas que no salen, las que están encerradas en sus casas, como que son los visitantes los que llevan el virus…Por ejemplo, los hijos y nietos que van a ver a sus padres y abuelos, y ni modo de negarles la entrada, es su casa. En fin, que Dios nos agarre confesados y que se haga su voluntad.

Los comerciantes aprovecharon la cercanía de Navidad para el subir el precio de la carne

Como siempre, los comerciantes voraces ya subieron el precio de la carne por motivo de que en estas fechas se incrementa el consumo debido a las posadas, la cena de Navid y Fin de Año. Sin embargo, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Héctor Platt Martínez, dijo que no habrá incremento en el precio de la carne durante la época navideña, porque no hay escasez del producto y que en el presente año los aumentos ya se dieron y estos fueron entre el 24 y 30 por ciento. El ganadero dijo que no hay razón para que comercios le suba el precio.

El dirigente de los ganaderos de Sonora señaló que la economía está muy golpeada y que la ciudadanía no aguantaría un incremento más. Aquí los que están ganando son los intermediarios y no los ganaderos, dijo…Eso ya lo sabemos, son los revendedores, los carniceros y los grandes centros comerciales que aprovechan la situación y de que hay mucho dinero en circulación. Estoy hablando de la carne de res, pero tenga usted la seguridad que también subió el cerdo y el pollo.

Ya subió el nixtamal y la tortilla de maíz, y los productos de la canasta básica ya llevan tiempo subiendo de precio cada semana en los supermercados…Y luego los gobierno no se explican por qué se ha incrementado la delincuencia, los robos a casa habitación y comercios…A la clase trabajadora no le alcanza lo que gana para darle de comer a sus hijos, menos para cubrir otros gastos, como comprar los uniformes y zapatos para los pequeños para que asistan a sus escuelas. NO justifico que roben, pero nada más para poner un ejemplo de la situación en que vivimos… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

