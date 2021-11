Se apunta una diez Ernesto De Lucas; mucha asistencia en la asamblea estatal del PRI

Lo que sea de cada quien, el dirigente del PRI Sonora, Ernesto De Lucas Hopkins, se apuntó un diez, en la organización de la Asamblea Estatal que se llevó a cabo el pasado sábado en donde logró reunir a miles de priistas de todas las edades.

El tocayo logró esa hazaña que no se veía desde los viejos tiempos del tricolor, con la presencia de exgobernadores, alcaldes y exalcaldes, diputados y exdiputados locales y federales, con lo que demostró que su partido no está muerto y continúa más vivo que nunca. Los priistas necesitan volver a los viejos tiempos de atención al pueblo.

Les hace falta que salgan a los barrios y colonias de los municipios de Sonora para que vuelvan a tener presencia en la ciudadanía; que la gente conozca a sus dirigentes, porque en los últimos años ni siquiera han tomado en cuenta a sus líderes de barrios, motivos por el cual estos se fueron primero al Partido Acción nacional (PAN) y después, a Morena. Por eso el ex “partidazo” se fue hasta el tercer lugar en las preferencias electorales cuando años atrás tenías las mayorías de la población. Se confiaron demasiado y “les robaron el mandado”, como se dice dicho popular.

Si los priistas que se reunieron el pasado sábado salieran a las calles y visitaran los barrios y colonias, no andarían tal mal, pero nunca es tarde para recapacitar, no importa que se empiece de cero, cuando no es así. Es necesarios que los priistas vuelvan a encabezar las causas populares y que regresen a sus principios de democracia y justicia social. Que no se crean unos más que otros y, que cuando lleguen al poder, con más razón realicen visitas a las familias más necesitadas para prestarles ayuda…Se olvidaron de las clases populares y empezaron a perder elecciones.

La asamblea del pasado sábado podría ser un inicio para volver a sus principios de doctrina, más ahora que en unos días más nombrarán a un nuevo dirigente estatal que sustituirá a De Lucas Hopkins, mejor conocido popularmente como “El Pato de Lucas”.

No se sabe todavía quién será el nuevo dirigente, pero el que sea, hombre o mujer, tiene que empezar con la organización de los comités municipales y estos, a la vez, con sus líderes de barrios, porque el PRI es un partido popular, así ha sido siempre, desde los tiempos de Piña Castro y demás líderes de esa época.

Vamos a ver cómo pintan las cosas en los próximos días, porque al nuevo dirigente estatal tiene que elegirse antes de que termine el año, o el mes de noviembre…Ojalá no sea más de lo mismo. El PRI necesita ganar elecciones tanto a nivel nacional como local, porque podría desaparecer si no se ponen a trabajar como debe de ser. Deben de darse cuentan en qué situación se encuentran y voltear a sus lados para que vean que ya no están solos y que la competencia es fuerte. Los priistas necesitan volver a sus tiempos y ganar elecciones solos, sin necesidad de alianzas.

De hecho, todos los partidos deben de trabajar muy fuerte para ganar elecciones

Los otros partidos también deben de hacer lo mismo, ponerse a trabajar, porque los votos no llegan solos. El Partido Acción Nacional (PAN) le pasó lo mismo que al PRI, se confiaron demasiado y perdieron votos y ahora ni los dos partidos juntos pudieron derrotar al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, a Morena. Este también correrá la misma suerte después de que termine el poder presidencial. A lo mejor en las próximas elecciones el PAN y el PRI se reponen y le restan fuerza a Morena, pero repito, sus dirigentes deben salir de su sala de confort.

El Partido Morena no tiene militantes, pero López Obrador tiene muchos simpatizantes y eso hace ganar a sus candidatos, pero esto no será eterno y, creo, que para las próximas elecciones presidenciales ya no tendrán tanta fuerza. Por eso, es necesario que todos los partidos se pongan a trabajar…En Sonora el partido Morena tiene ventaja porque tiene gobernador y presidente, pero con un buen trabajo político de casa por casa se les puede ganar. Esto lo aseguro porque Morena tampoco está trabajando y es importante que lo haga, como un apoyo al gobernador.

Parece que falta mucho para las próximas elecciones, pero no es así, estas ya están a la vuelta de la esquina, esto lo sabe el gobernador Alfonso Durazo, que, por supuesto, se vería mal que los candidatos de su partido perdieran en las próximas elecciones, que serían las primeras que le tocarían. Los otros partidos deben de trabajar al doble para contrarrestar esta fuerza política… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson