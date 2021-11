Muchas personas y vehículos en el centro de la ciudad a más de un mes de Navidad

A pesar de que todavía no reciben la primera parte del aguinaldo los trabajadores de los gobiernos estatal y municipales, el centro comercial de Hermosillo se ha visto lleno de personas en sus calles, lo que representa un gran peligro para las personas, porque entre más temprano empiece el movimiento, los grupos de vándalos carteristas y arrebata bolsas de mano a las damas, adelantan las actividades, por lo que hay que tener mucho cuidado, ya que la mayoría de la gente trabajadora paga con dinero en efectivo, ya que los comercios pequeños del centro así lo exigen.

En el primer cuadro de la ciudad en las calles y avenidas no se puede ni caminar y esto les facilita las cosas a los rateros que no trabajan solos. Unos empujan a las personas y otros les arrebata las bolsas a las mujeres y, de paso, le pasan “báscula” a los hombres con sus billeteras, que, a además de llevarse su dinero, tanto unos como otras, pierden otros documentos importantes que solo tienen valor para ellos, por lo que hay que ponerse muy abusados a la hora de sacar dinero de sus carteras y bolsas de mano…Las ratas los andan siguiendo y en cualquier descuido les caen.

No estoy descubriendo el hilo negro, son situaciones que se dan cada año cuando las personas traen dinero en efectivo y compran por aquí y por allá, mientras los asaltantes les siguen los pasos. Son bandas bien organizadas de delincuentes que operan en los centros en donde haya más movimientos de personas. Deben sentirse muy mal las personas que después de trabajar todo un año les roben su aguinaldos, ahorros y hasta la más reciente quincena. Las autoridades deben de poner su parte con más vigilancia policiaca con agentes en pareja y con una patrulla cerca.

Me tocó presenciar la detención de un individuo por un agente de policía municipal, que fue ayudado por personas que andaban de compras y los refuerzos no llegaban, tampoco la unidad patrulla. Son situaciones muy difíciles en donde un solo policía no puede hacer nada, porque los ladrones no actúan solos, menos en estos tiempos de mucho movimiento de personas y dinero. Y eso que todavía no se han entregado los aguinaldos a los trabajadores y empleados. Solo a los burócratas federales se les entregó una parte para que aprovecharan las ofertas del buen fin.

Los grandes centros comerciales también se han visto llenos de personas, pero en estos, aunque también se paga en efectivo, la mayoría de las personas pagan con tarjeta de crédito y débito. Además, es difícil que los rateros lleguen hasta las cajas registradores para darse cuenta de la cantidad de dinero que traen. Aunque también se registran atracos en los estacionamientos, pero es cuando la gente ya viene muy gastada. De todos modos, hay que cuidar el aguinaldo y guardar algo para el inicio del año que entra, en la es conocida como “la cuesta de enero”.

Mucho ojo con los atracos en los cajeros automáticos bancarios

Otra situación que se presenta es en los cajeros bancarios, en donde individuos se acercan a “auxiliar” a personas mayores de la tercera edad, o aquellas que no tienen mucha familiaridad con estos aparatos modernos que son un verdadero monstruo para muchos, que cada día son más modernos y seguros. Por eso es recomendable no asistir solos a los cajeros, menos por las noches. Si el cajero está en un banco, es mejor pedir la asesoría de un empleado bancario. En los supermercados es muy peligroso, aquí se presentan muchos voluntarios que buscan “ayudarte”.

Usted que es un experto en el manejo de cajeros automáticos, nada haga como que se equivoca, y no falta quién le eche la mano…Muchas personas lo hacen de buena fe, pero otro no, que se aprovechan de su inocencia o desconocimiento para fraudarlo. Más vale andar con mucho cuidado, tanto en el manejo de su dinero en efectivo, como en sus tarjetas de crédito o de débito… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson