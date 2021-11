Volvió la calma al comercio local después de lleno completo durante Buen Fin

Se percibe mucha calma en Sonora a poco más de un mes de terminar el año y los comerciantes esperan que después de la entrega de los aguinaldos a los trabajadores de los gobiernos federal, estatal y municipales, el movimiento inicie. Muchos dicen que el amor mueve al mundo, pero todo parece indicar que es el dinero el que genera más tráfico de personas, vehículos y demás. El buen fin ha incrementado ventas en el comercio, pero al parecer no han sido las esperaban.

O ¿será que los comerciantes no tienen llena? Recorrí algunos centros comerciales en Hermosillo y estos se encontraban llenos, al grado que se tuvo que controlar la entrada de personas, a pesar de que la ciudad capital de Sonora se encuentra en el color verde del semáforo de la secretaría de Salud. Aunque 268 nuevos casos registrados el pasado martes, no es para que echemos las campanas al vuelo. Todos los días se registran más o menos la misma cantidad de nuevo enfermos.

Estoy de acuerdo en que se reactive la economía, pero no a un costo muy caro, como lo es la salud de los sonorenses. Los comercios llenos sin control, los restaurantes igual, al igual que las cantinas populares y los bares de “caché”. La feria del libro, aunque es al aire libre, son muchas las personas las que se han reunidos y, gran parte de estas, sin usar el cubrebocas y sin guardar la sana distancia. En el centro comercial (primer cuadro), se registran aglomeraciones de personas.

A los comerciantes si se les puede obligar a que tenga un control de las personas que entran y salen, en la vía pública, pues no. Muchas personas creen que porque ya fueron vacunados no pueden contagiarse de coronavirus, pero conozco más de tres individuos que no solamente se contagiaron, sino hasta murieron. Por eso la ciudadanía debe de cuidarse sola y de esta forma ayuda a las autoridades a controlar esta enfermedad que “trae de cabeza” a todo el mundo.

Destacan capacitación de los agentes del ministerio público de la FGJE

La profesionalización en la procuración de justicia es una de las principales preocupaciones para la actual administración, pues es mediante procesos de impartición de justicia claros y apegados a derecho como se garantiza la seguridad en las calles de Sonora, afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal encabezó la entrega de documentos a elementos del Ministerio Público que formaron parte del Proyecto de Certificación para la Justicia en México, iniciativa nacional en la que trabajan de manera conjunta el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos y las fiscalías de cada entidad federativa.

En dicha ceremonia, el gobernador, acompañado de la fiscal General del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova; la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río Sánchez y el cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, Ken Roy; explicó que este tipo de labores enaltecen el trabajo realizado por las instituciones y son un aliciente para recuperar la confianza de la ciudadanía.

“Como hay capacidad les levantamos la vara y yo estoy seguro, junto con la fiscal, que van a entregar su mayor esfuerzo para convertir a la Fiscalía General de Justicia del Estado en una institución modelo no solo a nivel estatal sino a nivel nacional como ya lo son en el ámbito de la certificación”, manifestó el mandatario a los nuevos elementos.

Abaten policías a sujeto que mató a su mujer y a su suegro… Los enfrentó a balazos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), abatió al presunto responsable de asesinar a su mujer y a su suegro, en el Municipio de Tecoripa, Sonora.

Los hechos se registraron el pasado 16 de noviembre, alrededor de las 11:40 horas, donde elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) fueron atacados con proyectiles de arma de fuego.

Los agentes habían acudido a un domicilio ubicado por la calle Del Panteón final, rumbo al basurón, donde Álvaro mató a su mujer identificada como Brenda y luego a su suegro, Patricio, al intervenir para defender a su hija.

Después, a lo lejos, entre el monte, se observó al probable responsable portando un arma, y fue cuando los agentes de la AMIC se fueron tras de él y este emprendió la huida a fuerza de carrera disparando en contra de los representantes de la ley, quienes utilizaron sus armas de cargo para repeler la agresión y lesionar al sujeto, quien quedó sin vida, informó la FGJE

Junto al cuerpo, de quien fue identificado por los familiares de las víctimas como Álvaro, se localizó un arma de fuego corta, color cromo, calibre 9 milímetros, la cual fue recolectada para ser analizada con mediante Balística Forense. Comento esto, porque son situaciones que las autoridades no pueden evitar, pero suceden mucho más seguido de lo que usted cree…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

