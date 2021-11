Invade la contaminación por polvo a la ciudad de Hermosillo

La contaminación por polvo mantiene las puertas cerradas en los domicilios de Hermosillo, por lo que urge el regado de calles y el uso de barredoras para evitar problemas de salud en las familias que habitan en las colonias periféricas de la ciudad. Tengo entendido que solo hay dos barredoras que se encargan de limpiar las calles del alrededor de los palacios, municipal y de gobierno. Pipas definitivamente no hay, pero son fáciles de rentar a particulares.

Hablo de las colonias periféricas en donde no hay pavimento, sin embargo, la contaminación por polvo ha llegado a todas partes, incluyendo el primer cuadro de la ciudad y el área en donde se ubican los palacios y la catedral, solo es cuestión de que el gobernador Alfonso Durazo Montaño, o el alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez, se asomen por los balcones para darse cuenta. Aunque sería mejor que recorrieran las colonias para darse cuenta de la situación.

El Municipio de Hermosillo tiene muchos problemas, pero creo que uno de los más graves es la contaminación por polvo, porque ya no se da en un solo sector de la comunidad, sino en toda la ciudad, afectando a los habitantes, entre ellos a los niños. La gente se sienta dentro de sus hogares a mirar por las ventanas el polvo que parece neblina. Se habla muchos de otros problemas, pero nadie lo hace de la contaminación por polvo. Esta situación se debe de atender de inmediato.

Algunos alcaldes anteriores decían que no había agua para beber, menos para regarla en las calles. Las familias de los barrios periféricos compran agua en tambos de 200 litros que apenas les alcanza para sus usos diarios y no pueden quedarse sin beber por regar las calles…Esta es una responsabilidad de las autoridades, así como llevar los servicios públicos a todos los barrios y colonias del municipio. Sería bueno que incluyeran pipas y barredoras en el nuevo presupuesto.

Qué bien que el gobierno haga más con menos dinero, como lo plantea el Gobernador

Sonora contará con el presupuesto social más grande de la historia al destinarse el 63.5 por ciento al gasto social, además no se contratará deuda, no habrá aumento de impuestos ya existentes y tampoco se crearán nuevos, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En conferencia de prensa el mandatario estatal, acompañado de los secretarios Álvaro Bracamonte Sierra, de Gobierno; Omar Francisco del Valle Colosio, de Hacienda; y Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), detalló que, aunque el presupuesto para 2022 es menor al de este año, es responsable porque logrará más para las y los sonorenses.

“Es un presupuesto austero, no vamos a gastar en lo superfluo, absolutamente en nada, ni un solo quinto; es un presupuesto eficiente, porque vamos a gastar mejor; es un presupuesto responsable, porque no vamos a gastar lo que no tenemos; es un presupuesto estabilizador porque no tiene absolutamente ningún déficit, no hay contratación de deuda, absolutamente nada y esto es lo que hace una diferencia, y muy importante respecto a presupuestos anteriores”, afirmó. Esperemos que así sea.

Alonso Durón Montaño es el nuevo jefe de la Policía Preventiva y Tránsito de Hermosillo

Como parte de las acciones con que se busca una estructura de Gobierno óptima, austera y eficiente en Hermosillo, el presidente Municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez, tomó protesta a Alonso Durón Montaño como Comisario jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

Dicho cargo asume todas las funciones que ya venía desempeñando el Policía Primero, Durón Montaño, como Supervisor General de la corporación, lo cual forma parte de las acciones del plan de eficiencia integral anunciado por el alcalde de esta capital.

Previo a tomar la protesta formal al hoy Comisario en jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, acompañado por Manuel Emilio Hoyos, Comisario General, el alcalde Astiazarán Gutiérrez expresó su beneplácito por contar en la corporación con un elemento como Durón Montaño, con un destacado perfil profesional como policía de carrera…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson