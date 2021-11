El secretario de Educación Aarón Grageda no ha dicho nada sobre los uniformes escolares

El secretario de Educación y Cultura (SEC), AaronGrageda, no ha comentado nada sobre los uniformes escolares del presente ciclo escolar, en donde muchos menores de primaria y jardín de niños ya asisten a clases. Se espera que para el próximo año reciban educación presencial el resto de los menores…Hay que recordar que los uniformes, más el calzado son pagados por el Gobierno del Estado. Al menos que no se exija en el presente ciclo escolar, sino hasta el próximo.

En los comercios de Hermosillo se encuentran a la venta, pero muchos padres de familia no tienen dinero para comprarlos, ya que cuando menos son dos uniformes los que tendrían que adquirir y la situación económica de los sonorenses en estos momentos no está para desembolsar tanto dinero. Además, vienen los gastos en cuadernos y demás útiles escolares. También se tienen en puertas los gastos fin de año. A los niños les queda como un mes de clases en este año.

Los padres de familia lo que podrían hacer es que a los menores les amanezcan mochilas, colores, crayolas, lápices y demás útiles, pero los niños lo que esperan de santoclós son juguetes…Es una ilusión para los pequeños que Santa les traiga los juguetes que le encargaron en su carta. En ocasiones no puede, pero siempre les trae algo…La pandemia dejó mucha ruina por la falta de trabajo, porque muchas empresas cerraron y otras dieron de baja a trabajadores.

Las familias no cuentan con recursos económicos para comprar los uniformes escolares y el gobierno del estado no ha dicho “esta boca es mía”. La actual administración estatal apenas lleva poco más de dos meses, pero están exhortando a los niños en edad escolar primeria, jardín de niños y secundaria a que se presenten en las aulas. Muchos padres todavía no mandan a sus hijos por el temor a que se contagien de coronavirus, pero dice el gobierno que tiene todo bajo control.

Hay muchos niños de primer ingreso en las escuelas primarias y jardines de niños que no tienen uniforme; otros tienen del año anterior pero ya no les quedan, porque los niños cambiar mucho de un año a otro…Ya es hora de que el secretario de Educación y Cultura, AaronGrageda diga algo al respeto…Platicando con los padres de familia me decían que para ellos es mejor que los niños asistan a clases con uniforme…Además, un niño con uniforme se identifica como estudiante.

Los transportistas urbanos conducen sus unidades a exceso de velocidad

Ni el Departamento de Tránsito, ni los vigilantes del transporte, le ponen atención a las carreras que juegan los choferes de los camiones urbanos de Hermosillo en las pesadas unidades en las calles, avenidas y bulevares. Los operadores del transporte – así le gusta que les digan-, se pelean por el pasaje, cuando ganan un salario base. Al menos que los patrones les exijan mucho, o, que tengan una cuota mínima. Hace falta coordinación en el servicio público.

Se supone que no deben de andar amontonados en sus rutas, como era antes de entrar en vigor el nuevo sistema. Además, el dinero va a dar a donde mismo, a la empresa UNE…No sé si el chofer pueda “manotear” algo extra para ellos…Una vez me dijo un chofer, gano tanto, “más unas rolitas fuera del cuadro”. No sé qué quiso decir, porque tengo entendido que todos los pasajeros pasan por la caja registradora. Pero la denuncia es el exceso de velocidad que conducen los camiones.

Los automovilistas de Hermosillo no respetan las señales de tránsito

La mayoría de los automovilistas de Hermosillo no respetan los límites de velocidad en los bulevares, calles y avenidas. Los bulevares se han convertido en verdaderas pistas de carreras, por lo que hace falta más vigilancia policiaca. Los bulevares río de Sonora, Colosio, Camino del Seri, Morelos y todos los demás, por lo que no es ningún secreto para los agentes de tránsito y sus jefes. Hay vienen los días de muchos visitantes a Hermosillo, por lo que podría haber problemas.

Además, no es ningún secreto, que a los conductores de vehículos de Hermosillo no les gusta hacer alto y nada más hacen un medio alto y siguen de frente, por eso hay tantos accidentes que no se explica uno el porqué suceden…En fin, este es un asunto del Departamento de Tránsito Municipal…Hasta aquí los de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

