Al menos seis gobernadores han pasado sin resolver el problema del Isssteson

Los gobernadores de los últimos años han prometido que sacarán del “bache” al Isssteson y, al terminar sus sexenios, la situación queda peor para los trabajadores burócratas y para los jubilados y pensionados de la institución. El actual gobernador, Alfonso Durazo Montaño, se comprometió con los trabajadores y, al parecer, ahora la cosa va en serio. Esperemos que, al terminar este sexenio, o antes, tengamos un Isssteson a la altura de la burocracia estatal.

El gobernador les habló de frente a los trabajadores y nuevamente volverán a confiar, esperemos que ahora sí, muchos empleados ya murieron, quedándose con la esperanza de que la situación cambiara, pero nunca vieron ese día. De esta situación tienen mucho que ver los sindicatos de burócratas que no presionan a las autoridades estatal y municipales, porque a los trabajadores de les descuenta su cuota sindical en forma puntual y los malos manejos se dan en los funcionarios.

Que yo recuerde, desde el sexenio de Rodolfo Félix Valdés se empezó hablar de los malos manejos del Isssteson y cada sexenio han ido creciendo los problemas, lo que no se entiende el por qué no resolvieron el problema…Todos han hecho el mayor esfuerzo, según los gobernadores en turno, pero llegamos a este sexenio y, al parecer, las cosas no han cambiado. Alfonso Durazo tiene la palabra y esperemos que sea para bien de los trabajadores actuales, jubilados y pensionados.

Iniciaremos el proceso de reconstrucción del Isssteson: Alfonso Durazo Montaño

Con un plan de trabajo basado en absoluta transparencia y apego a la legalidad, se iniciará el proceso para la reconstrucción del Isssteson, para que las y los derechohabientes no padezcan el retraso en el pago de sus pensiones, y cuenten siempre con los medicamentos que necesitan, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Al atender a integrantes del movimiento 30 de julio, conformado por derechohabientes del Isssteson, el gobernador Durazo Montaño explicó que ha habido retrasos por los problemas financieros con los que se recibió la institución, y agregó que en el futuro no habrá más problemas en el pago de las pensiones.

“No hay razón que justifique el retraso en el pago de sus pensiones, a veces me queda claro, es uno de los problemas más graves que tengo que resolver en el gobierno, y lo voy a hacer, no es de un día para otro. Ustedes fueron servidores públicos muchos años, y saben cómo se construyen los problemas, y saben cómo se construyen las soluciones. Este problema lo vinieron pateando por sexenios, manejaron irresponsablemente a la institución, hicieron con ella lo que quisieron”, indicó.

Acompañado por Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno; y por Jesús Manuel Acuña Méndez, director general de Isssteson; el mandatario estatal explicó a las afueras de Palacio de Gobierno que se implementará un programa emergente que contempla que ya no haya retraso en los pagos de pensiones, abasto de medicamentos, reconstrucción de la institución, y transparencia en los procesos.

El gobernador Durazo Montaño invitó a una comisión de las personas que se presentaron a las afueras de Palacio de Gobierno para establecer una mesa de diálogo, con la que se busca los mejores resultados en beneficio de las y los derechohabientes del Isssteson.

“Aquí voy a estar con ustedes, siempre los voy a escuchar, siempre les voy a dar la cara, porque venimos a hacer las cosas bien, no venimos a ser beneficiarios de pillerías como ha sucedido históricamente desde el gobierno, y quiero transmitirles a ustedes ese compromiso, de dejar el pellejo, de dejar el cuero para resolver los problemas que hay”, señaló… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson