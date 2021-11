Hermosillo necesita apoyos federales y estatales para acabar con los baches

No le alcanzarán los tres años de gobierno municipal al alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, para tapar los baches de la ciudad capital. Es que hay un rezago de muchos años y es imposible que en tan poco tiempo se logre cumplir esta hazaña. A lo mejor reeligiéndose un período más logra su objetivo. Por lo pronto hay la lleva “pian pianito”. En mis recorridos por la ciudad capital, por las más de 400 colonias del municipio, la mayoría de las calles y avenidas se encuentran en mal estado y, otras, intransitables. Es necesario mucho dinero.

El Toño le está poniendo muchas ganas al asunto, pero como siempre, hace falta más dinero, porque algunos bulevares, calles y avenidas, que antes estaban pavimentadas, no queda nada de asfalto, convirtiéndose en vías de terracerías en mal estado. El ayuntamiento necesita el apoyo de los gobiernos estatal y federal, aunque se moleste el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cuando se le solicitó ese poyo respondió: ¿Y la nieve de que la quieren? Es obligación del gobierno federal y el estatal apoyar a los municipios, para eso el pueblo paga sus impuestos.

El dinero de los gobiernos no es de los presidentes municipales, ni de los gobernadores, menos del presidente de la República, son del pueblo, por eso deben de volver al pueblo a través de mejoras en las comunidades. Los ciudadanos debemos exigirles más a los gobernantes, pero no lo hacemos, y es así como se van deteriorando los municipios. Al igual que Hermosillo se encuentran otros municipios grandes y, de los chicos, ni hablamos, se encuentran más olvidados. Si no se atiende a la capital con apoyos federales, menos a otros. Ojalá no se castigue a los hermosillenses.

¿Castigo a los hermosillenses por no votar por Morena?; en política todo es posible

Sí, ojalá no se castigue a los hermosillenses por haber votado en su gran mayoría por el candidato del PAN, PRI y PRD, evitando así la reelección de Celida López Cárdenas, candidata del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena). En política y de los políticos todo se puede esperar, siempre se ha hecho, por eso en sus discursos de campaña recalcan mucho, “si ganamos gobernaremos para todos por igual”. Es más, todavía cuando llegan al poder lo siguen diciendo, pero en la práctica son otra cosa…Ojalá que, con Durazo Montaño y AMLO, no suceda eso.

Toño Astiazarán será un buen presidente municipal, tiene ganas de serlo, solo es cuestión de un poco…y si se puede un mucho de apoyo de la federación y el estado para salir adelante, y que el presidente se deje de payasadas de que si la nieve de que las quieres, esa no es un repuesta de un jefe de estado…Los hermosillense debemos apoyar al Toño pagando el impuesto predial de este año y los atrasados y, las multas de tránsito y de otras para que Hermosillo capte más recursos y si pueda pavimentar, repavimentar y tapar los baches…Sí se puede salir adelante.

En Hermosillo los bulevares, calle y avenidas que se encuentran medio transitables, no cuentan con las rayas de separación de carriles y es muy peligroso…Hay que donarle al ayuntamiento un apoco de pintura, para que dé, perdida, pinte los bulevares más transitados y, si se puede, todos. El presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Hermosillo el próximo viernes, ojalá se le acercara el Toño para hacerle una serie de peticiones, a lo mejor alguna “pegue”. El presidente tendrá la conferencia de prensa mañanero aquí, por lo que habrá mucho que preguntarle.

Impulsaremos el turismo en Sonora a nivel internacional: gobernador Alfonso Durazo

Sonora tiene un gran potencial turístico y debemos de trabajar coordinadamente entre los tres niveles de gobierno para detonarlo y lograr que las familias sonorenses tengan un ingreso económico digno, por ello vienen muchos proyectos para que el mundo ponga los ojos en la entidad y su belleza natural, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Acompañado del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués; de la coordinadora de Turismo en la entidad, Celida López Cárdenas; y de Ernesto Rivas, director general de Altius Events; el mandatario estatal dio a conocer los proyectos que se han gestionado para el 2022 con el fin de impulsar el turismo en Sonora a nivel internacional, y que los visitantes conozcan la belleza del desierto, sierra y mar de la entidad.

Entre estos proyectos se encuentran: el primer ultramaratón de la carrera del desierto de Altar; el tour del Bacanora; serial de motocicletas Red Bull; exhibiciones de Lucha Libre de la AAA; turismo de cruceros en el Mar de Cortés entre Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

“Recordarles a ustedes nuestro planteamiento de convertir al turismo en una vertiente fundamental del ingreso de las familias sonorenses. Sonora tiene ventajas extraordinarias para conseguirlo; vamos a impulsar los circuitos turísticos complementarios de lo que ha comentado el secretario con ferias regionales. A cada pueblo le vamos a definir en función de sus particularidades y aquello que resulte más representativo”, aseguró.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, detalló que también se está trabajando en el proyecto de ampliación de la garita de Sonoyta; se trabaja con la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (Amtave) para la conformación de diversas experiencias en el Golfo de California, Biosfera del Pinacate y gran desierto de Altar; paquetes turísticos con la Liga Mexicana del Pacífico; entre otros… Hasta los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

