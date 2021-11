Muchas familias cruzaron la línea fronteriza para reunirse con parientes en EU

No creo que las colas de vehículos que se han registrado en Nogales para cruzar a los Estados Unidos sean de personas que vayan a comprar a las tiendas de Nogales y Tucson, Arizona. Son familias que tienen más de un año que no miran a sus parientes que radican del otro lado de la frontera. Hay que recordar que el cierre de la frontera entre los dos países duró 19 meses, tiempo en que los miembros de las familias se separaron. Hay mexicanos que radican en Tucson, o en Nogales, Arizona que, a pesar de la cercanía, no se pudieron ver durante todo ese tiempo.

Han sido largas las colas de vehículos las que se han registrado en Nogales, Sonora, y, desde las Cero horas del lunes, cuando se abrieron las puertas para cruzar a la Unión Americana, se hizo sin ningún problema y en forma ordenada. Habrá mucha gente que va a comprar a las tiendas de Nogales y Tucson, pero más bien creo que la visita de sonorenses se dará en forma masiva el próximo fin de semana, que es cuando no trabaja burocracia y gran parte de las empresas del sector privado…Creo sería mejor apoyar al comercio local y que el dinero se quedara aquí.

Los comerciantes de Sonora no pueden competir con los de Arizona, ni en precio ni calidad, por ese motivo la gente prefiere comprar del “otro lado” de la frontera. Además, los empresarios también compran en Estados Unidos y revenden en sus comercios los productos más caros. Este es el negocio que les deja más. Había más apuro en los empresarios porque que se abriera la frontera para poder cruzar y realizar compras por mayoreo que les salen todavía más barato. Ni modo, así es el comerciante, buscan comprar barato para vender a precio local o más caro.

Los partidos políticos PAN, PRI y PRD se “apagaron” desde las pasadas elecciones

Desde las pasadas elecciones los partidos políticos PAN, PRI y PRD, que buscaron la gubernatura y perdieron, se han apagado y hasta parece que no están trabajando. Los dirigentes y militantes de estos tres partidos deberían de andar en los barrios y colonias de los 72 municipios de Sonora, para decirles que siguen presentes y que continuarán en la lucha para lograr un Sonora y un México mejor…Se perdió una batalla, pero no la guerra…Están a unos días de cambio de dirigentes estatales del PAN y PRI, con más razón para que los candidatos visiten todas las comunidades.

Los tres partidos políticos han perdido las elecciones porque se olvidaron de los problemas y necesidades del pueblo y de sus habitantes. El PRI tenía gobernadora, pero su dirigencia no realizaba gestiones para ayudar a las familias más necesitadas. En estos momentos con un gobernador de Morena, también deben atender a la ciudadanía de todos los estratos sociales, pero no quieren salir de su sala de confort…Esto también le va a pasar a Morena si no se ponen a trabajar, porque hasta ahora, se ha ganados gracias la simpatía de Andrés Manuel López Obrador.

Ya se acabó el PRI que se la pasaba visitando los barrios y colonias de las comunidades más pobres y que se preocupaba por ayudar a las familias para que salieran adelante. Se terminó la presencia de los partidos políticos, por eso el presidente López Obrador está ayudando a los adultos mayores con tres mil cien pesos bimensuales y a los estudiantes. La ayuda a las personas de la tercera edad no es para adultos pobres, es para todos en general, sean ricos o pobres. Conozco a muchas personas que reciben esa ayuda, pero que en realidad no la necesitan. Se les da, qué bueno.

Entrega Gobernador Alfonso Durazo 68 patrullas a la fiscalía general de Sonora

Con la entrega de 68 vehículos para personal de la Trilogía Investigadora y la puesta en marcha de la Sede Ministerial, la fiscalía general de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) fortalece la ruta de la denuncia y labores de investigación.

El Gobernador, Alfonso Durazo Montaño, acompañó como invitado de honor a la fiscal general, Claudia Indira Contreras Córdova, donde también fueron acompañados por integrantes de la Mesa de Coordinación para la Paz y Seguridad del Estado de Sonora.

Contreras Córdova informó que el nuevo edificio aumentará la capacidad de recepción de denuncias por diversos delitos, el cual fue construido con una inversión de 41 millones 303 mil 998 pesos, recursos federales obtenidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES).

Y, destacó, los 68 vehículos darán mayor capacidad operativa a Agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de Servicios Periciales, del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF), quienes forman la Trilogía Investigadora.

Todas las unidades son modelo 2021, dijo, donde se hizo una inversión de 39 millones 890 mil 183.52 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), con mantenimiento del presupuesto estatal.

Alfonso Durazo reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía del Estado en sus primeros 50 días de Gobierno, donde se han incrementado las órdenes de aprehensión en un 45por ciento, la judicialización de carpetas en 49 por ciento, sentencias en juicios orales en 116por ciento y acuerdos reparatorios en 92 por ciento.

“Puedo expresar merecidamente nuestro reconocimiento al trabajo que está realizando el personal de la fiscalía general de Justicia del Estado y por supuesto nuestro reconocimiento a la señora Fiscal”, resaltó el mandatario sonorense…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

