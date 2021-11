Deben autoridades prepararse para llevar alegría y bienestar a familias pobres de Sonora

Las autoridades estatales y municipales deben de prepararse para llevar alegría y bienestar a las familias pobres de los barrios y colonias de los 72 municipios de la entidad los días previos a la Navidad; también juguetes a las niñas, niños y adolescentes, para que pasen una Feliz Navidad y reciben el próximo año con optimismo. Este llamado también es para las organizaciones civiles y a la ciudadanía en general. Se que mucha gente lo hace, pero no está demás que se les recuerde para no andar de última hora con los preparativos. Son muchas las familias necesitadas.

Ojalá se coordinen, tanto las autoridades como las organizaciones civiles para que la ayuda llegue a un mayor número de familias, que se ubican principalmente en las colonias periféricas de las ciudades…Los sonorenses somos de buen corazón y siempre estamos dispuestos a ayudar de acuerdo a nuestras posibilidades. También los exhorto a no solo ayudar en tiempo de Navidad, sino también todo el año, porque a muchas personas les sobra cuando menos un peso que se pueda donar y de peso en peso se logra una buena “bachicha”.

Sonora está considerado como un estado rico, por sus tres economías básicas, agricultura, ganadería y pesca, pero en los últimos años se ha convertido en una entidad industrial muy importante, por lo que no debe de haber ni pobreza, menos pobreza extrema, sin embargo, la hay. Como que hace falta más voluntad política y gubernamental para llegar a esas familias, más en estos tiempos de pandemia que muchas empresas cerraron y otras no contrataron personal, afectando, principalmente, a las familias de más escasos recursos económicos.

Pero nunca es tarde, que los gobiernos pongan su parte, los empresarios la suya, las asociaciones civiles y la población en general. Solo es cuestión de convocar a la sociedad en general, porque hay familias que quieren ayudar y no sabe cómo hacerlo, a través de una agrupación…Es tiempo que todos nos pangamos las pilas y ayudemos a las familias que menos tienen…Debemos de ser más solidarios para que Sonora y el país siga creciendo con mejores niveles de vida. Necesitamos que más niños acudan a las escuelas, bien desayunados, porque las letras no entran con hambre.

Dialoga Toño Astiazarán con pastores de iglesias cristianas de Hermosillo

El presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, se reunión, junto con su esposa, Patricia Ruibal Zaragoza, presidenta de DIF Municipal, con integrantes de la Alianza de Pastores de HermosilloEl propósito es ayudar a personas, para lo cual las iglesias brindaron la mano a la autoridad municipal para avanzar juntos. La charla incluyó un relato de Daniel Moreno sobre la conformación hace más de 70 años de la Alianza de Pastores de Hermosillo, su propósito y las actividades que las iglesias participantes realizan en beneficio de personas que lo necesitan.Esto incluye, explicó, la operación o apoyo a centros de rehabilitación de adicciones y comedores comunitarios, entre otras muchas otras acciones, de forma paralela al culto a la fe cristiana. A su vez, Toño Astiazarán y su esposa compartieron con los presentes los programas a cargo de DIF Hermosillo relativos a la participación ciudadana, entre otros. En el encuentro estuvo César Rascón Muñoz, titular de CMCOP Hermosillo.

Agradezco a todos a familiares y amigos los buenos deseos con motivo de mi onomástico

Quiero agradecer a familiares amigos, y a un buen número de lectores, que también los considero mis amigos, por la felicitación y los buenos deseo para mi persona, con motivo de mi onomástico, este 07 de noviembre, día de los Ernesto. Aprecio mucho esta comunicación con ustedes y aquí estaré mientras Dios me preste vida y salud…Abrazos para todas y todos, como diría el expresidente de México, Vicente Fox Quesada.

Quiero saludar a mis amigos políticos y tocayos, Ernesto Gándara Camou, ex presidente municipal de Hermosillo y ex candidato a gobernador de Sonora; Ernesto Munro Palacios, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora; Ernesto “El Pato” De Lucas Hopkins, diputado local y dirigente del PRI en la entidad; Ernesto “Kiko” Munro López, ex presidente municipal de Puerto Peñasco y diputado local del PAN, porque también festejaron su “mono”….Abrazos.

