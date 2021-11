Lleno completo en el CUM para vacunarse contra Covid

El Centro de Usos Múltiples (CUM) se vio lleno de personas que en forma inesperada acudieron a que se les aplicara la vacuna anticovid-19, para tener listo este documento y poder viajar a los Estados Unidos a partir del próximo lunes. La mayoría era gente que por diversos motivos no se habían aplicado el antídoto, pero que, debido a las disposiciones de las autoridades estadounidenses de no dejar cruzar la línea a las personas no vacunadas, se presentaron a los diversos centros de vacunación. Hasta ya tarde-noche las colas eran interminables en el CUM.

El problema se agravó cuando los guardias de seguridad del CUM no dejaron entrar vehículos al estacionamiento porque se acabaron los espacios, por lo que los ciudadanos se vieron obligados a dejar sus vehículos por la calle José María Mendoza; otros invadieron las paradas de los camiones urbanos y las banquetas…Esto quiere decir que todavía hay muchas personas que aún no han recibido la vacuna, porque la mayoría de los asistentes eran parte del rezago pendiente. Es más, algunos no pensaban hacerlo, pero el anuncio de los “gringos” los hicieron reaccionar.

Después de los miles de muertes que ha dejado la pandemia del Coronavirus en México y en Sonora, muchas personas de negaban a que les aplicaran la vacuna, pero que bien que ahora lo están haciendo, porque nunca es tarde y vale más un paso a tiempo que mil después…

Se espera que sigan acudiendo más personas a vacunarse, tanto de Hermosillo, como del resto del estado, principalmente de los pueblos del río de Sonora y la sierra…A propósito, a la clínica del Issste del bulevar Morelos final norte, se le terminaron las vacunas de la Influenza. ¿Qué pasa?

Es que apenas va empezando la campaña de vacunación y no hay vacunas, no se si sea por un descuido de los directivos del Issste, o porque de plano no hay en existencia. Las enfermeras dijeron que reanudarán la vacunación hasta la próxima semana…Ojalá que lleven suficiente producto para que los sonorenses se quiten este pendiente antes de que termine el año, aunque la vacuna dejará de aplicarse, creo, hasta el próximo mes de mayo del 2022. Sin embargo, los afiliados del Issste, principalmente los adultos mayores, requieren esta protección.

Ofrece Ayuntamiento descuentos por recargos en adeudos en predial, multas, agua potable y terrenos

Para ayudar a familias hermosillenses que presentan adeudos por servicios, el Ayuntamiento ofrecerá descuentos y beneficios durante todo el de noviembre por el Buen Fin, en Tesorería Municipal, Promotora Inmobiliaria y Agua de Hermosillo.

Yazmina Anaya, directora de Ingresos de Tesorería, comentó que el alcalde Antonio Astiazarán está consciente de que la situación económica actual es difícil, por lo cual pidió realizarar un programa de descuentos que consiste en el 100 por ciento en recargos en impuesto predial, traslado de dominio, multas administrativas y derechos de almacenaje.

“Esperemos que todos los ciudadanos puedan aprovechar estos descuentos, es muy importante para el Ayuntamiento que los ciudadanos estén al corriente de sus contribuciones que se verán reflejados en los servicios de la ciudad”, manifestó.

Pueden pagar a través de la página www.hermosillo.gob.mx y en los 14 módulos, y para mayor comodidad de los usuarios se amplió en horario de 8:00 a 18:00 horas en el centro de atención de Veracruz y Reyes; y en la comandancia Centro el servicio es las 24 horas, todos los días.

Explicó que también habrá 100 por ciento de descuento en infracciones de tránsito y 50 por ciento en la multa. Para informes y asesorías pueden comunicarse a los números telefónicos 6624757121 8000083707 y por medio de WhatsApp al 6624757133.

Por su parte, Iván Cruz Barriente, director comercial de Agua de Hermosillo, expuso que en la tarifa doméstica tendrán un 100 por ciento de descuento en recargos y descuentos del 20 al 70 por ciento en adeudos del servicio; en tarifa comercial, 100 por ciento en recargos y hasta el 40 por ciento en el adeudo.

Agregó que contarán con un descuento especial del 50 por ciento en adeudo de agua para todos los negocios que reiniciaron con sus actividades comerciales después de un cierre forzado por la pandemia; y que los usuarios cumplidos tienen beneficios automáticos en su facturación mensual, como el 10 por ciento de descuento en los recibos de tarifa doméstica; 50 por ciento de descuento en los recibos de tarifa comercial, en consumos menores a 10 metros cúbicos.

Avanza la Reforma Laboral en Sonora: Olga Armida Grijalva

A partir del pasado miércoles 03 de noviembre, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en el estado, suspendieron y dejaron de realizar la función de registro de sindicatos, contratos colectivos y de reglamentos internos de trabajo, informó la secretaria del Trabajo en el estado, Olga Armida Grijalva Otero.

Esta suspensión de actividades dijo, es únicamente en materia registral, pues las juntas continuarán las funciones de atender y resolver todo lo referente al trámite de procedimientos en controversias individuales y colectivas, específicamente en materia de revisión de contratos colectivos y conflictos individuales entre trabajador y empleador.

Añadió que la función que se suspende obedece a los avances que se tienen en el trabajo realizado en la implementación de la reforma del nuevo sistema de justicia laboral. De esta manera, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a partir del pasado 3 de noviembre iniciaron actividades en el estado de Sonora y sustituye en la función registral a las juntas locales.

La titular del Trabajo explicó que el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha instruido que el enlace y la comisión interinstitucional designados trabajen en conjunto con el Consejo Coordinador de la Reforma Laboral a nivel federal y que se vaya consolidando la creación y funcionamiento del Centro Estatal de Conciliación… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios

Correo electrónica: [email protected]