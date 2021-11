Dicta juez prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex

Un juez de control del Reclusorio Norte determinó este miércoles dictar la medida de prisión preventiva justificada en contra de Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht. Tras más de siete horas de audiencia, el juez Artemio Zúñiga modificó la medida cautelar contra el acusado alrededor de las 15:30 horas, pese a la petición de la defensa de Lozoya para prorrogar los tiempos de investigación complementaria. Tras la resolución la audiencia concluyó.

El juez favoreció así a la fiscalía general de la República (FGR), quien solicitó al juez la prisión preventiva en contra del exfuncionario federal por su actitud “reticente, evasiva y grosera” ante la autoridad. El juez Artemio Zúñiga consideró que al no existir un acuerdo entre la FGR y al no haberse cumplido con el criterio de oportunidad, Lozoya deberá permanecer preso en el Reclusorio Norte mientras continúa el proceso. Del mismo modo, Pemex se adhirió a la petición sobre el cambio de la medida cautelar a prisión preventiva justificada.

En tanto que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) añadió que tiene varias investigaciones abiertas en contra de Emilio Lozoya, que en su momento pudieran ser judicializadas. Por tanto, ante ese hecho de existir riesgo de fuga, se sumó a la petición de prisión preventiva justificada. El exdirector de Pemex está acusado por delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante la audiencia, Emilio Lozoya se declaró inocente de los cargos que se le imputan. Más temprano, el juez Zúñiga otorgó una prórroga de 30 días más a la defensa de Emilio Lozoya para recabar y presentar pruebas a su favor por la investigación relacionada con el esquema de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Lozoya, exdirector de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto, está acusado de recibir al menos 10 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht. La suma habría sido destinada a la campaña presidencial del PRI en 2012, así como a pagos a legisladores de oposición a fin de aprobar la reforma energética.

Presupuesto de 2022 será con gran sentido social: Gobernador Alfonso Durazo

En los próximos días quedará concretada la propuesta para el presupuesto de egresos e ingresos para 2022 que habrá de ser enviado al Congreso del Estado para su aprobación, el cual estará enfocado en rubros prioritarios como seguridad, salud, educación y empleo, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Señaló que los recursos para el próximo año serán destinados a inversión en programas que permitan mejorar las condiciones de vida de la población, con lo cual se garantiza un Sonora de oportunidades para todas y todos.

“El día de hoy analizo la versión final de la propuesta del paquete fiscal, en el transcurso de la semana tendrán ustedes conocimiento de esta propuesta en la que efectivamente le vamos a dar prioridad al tema de seguridad y al tema de procuración y administración de justicia”, señaló. El gobernador añadió que, para lograr los mayores beneficios para la población, se debe de respaldar cada acción con el suficiente presupuesto:

“Yo digo que política pública que no tiene un respaldo presupuestal es pura demagogia, y si la seguridad es prioritaria, tenemos que respaldarla presupuestalmente en los mismos términos prioritarios”, indicó. El gobernador mencionó que Sonora tendrá el mayor presupuesto social de la historia, con el que se podrán concretar políticas públicas en beneficio de las y los ciudadanos.

Es fuerte la lucha de las mujeres en contra de la violencia, pero son pocos los resultados

Es fuerte la lucha de las mujeres en contra de la violencia, pero son pocos los resultados y se siguen registrando feminicidios, abusos sexuales, maltrato físico y psicológicos, entre otros, por lo que urge que sean atendidas todas las denuncias que se presenten ante las autoridades. Hace falta que más mujeres lleguen a los puestos públicos para ser tomadas en cuenta todos los reportes que se registren para que estos no se vayan al bote de la basura, como al parecer ocurre. Son muchos los grupos de mujeres que a diario de manifiestan en los municipios de Sonora.

Al parecer no se les da la importancia que se tiene, por eso ellas no dejan de luchar y denunciando hechos que no se les da seguimiento. Son miles de mujeres que sufren violencia física y psicológica en los hogares de los 72 municipios de Sonora, pero más del 90 por ciento no son denunciados porque la mayoría de estos delitos son familiares los responsables. También sufren violencia en los centros de trabajo y en la vía pública son molestadas por hombres que les dicen groserías. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

