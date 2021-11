Busca Alfonso Durazo fortalecer instituciones de seguridad pública

Con el propósito de fortalecer las instituciones de seguridad en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio a conocer dos convocatorias de reclutamiento, tanto para la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), como para la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Acompañado por la fiscal general, Claudia Indira Contreras Córdova, y la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río Sánchez; el mandatario manifestó que en el caso de la PESP se busca el ingreso de 200 elementos a las filas de esta corporación, con el objetivo de contar con al menos dos mil agentes para el cierre de su administración.

“Hoy lanzamos una convocatoria para contratar, reclutar a 200 nuevos elementos para la Policía Estatal de Seguridad Pública que, en este momento, como saben ustedes, tiene 900 elementos, un poco más. Necesitamos llegar idealmente a seis mil, pero es mi compromiso que al concluir mi administración dejemos cuando menos a esta institución con dos mil elementos”, explicó el gobernador.

Por su parte, María Dolores del Río Sánchez explicó que los aspirantes a unirse a la PESP no deberán contar con antecedentes penales, deben tener entre 19 y 29 años de edad, bachillerato concluido y aprobar exámenes de control y confianza para iniciar clases en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSPE) el próximo 16 de noviembre.

En lo correspondiente a la AMIC, Alfonso Durazo Montaño explicó que se buscará el ingreso de 45 elementos a las filas de la Agencia Ministerial, quienes reforzarán las áreas de investigación a la par que se contratará a 32 agentes del Ministerio Público, para fortalecer así la procuración de justicia en el territorio estatal.

La gente tenía ganas de celebrar el Día de Muertos en los Panteones; hubo rezos, música y comidas

Tenía ganas la gente de celebrar el Día de Muertos nuevamente, después de que el año pasado, se suspendieron los festejos en los panteones de Sonora debido a la pandemia del Coronavirus. Fueron dos días, 01 y 02 de noviembre, en donde todo fue fiesta y alegría, con grupos norteños, bandas de música en vivo y grabada. También hubo rezos y comida, desde tamales hasta menudo y pozole…Según la tradición en estos días conviven los vivos y los muertos.

Los panteones de la pasaron llenos a reventar los días y los vendedores de flores, coronas y demás, no se hicieron esperar, haciendo su agosto en noviembre, aunque muchos comerciantes dijeron que las ventas no estuvieron tan buenas como en años anteriores, pero que mal no les fue. Mal harían en quejarse, porque no podían atender la demanda de tantos compradores, principalmente de ramos de flores…Las familias limpiaron muy bien las tumbas de sus familiares.

Estos dos días fueron celebraciones, en donde todas las personas anduvieron contentas, de fiestas en los diferentes panteones de la entidad, porque siempre es bueno tener una buena conexión con nuestros seres queridos que se nos adelantaron en el camino. En los camposantos de Hermosillo no se podía caminar libremente de tantos visitantes, ojalá no se haya extraviado ningún chamaco, porque había muchos, porque también son parte de la familia…y los abuelos.

Murió el reconocido periodista de Cajeme Mario Rivas, nuestras condolencias para su familia

El medio periodístico de Sonora está de luto con la sensible muerte del columnista de Cajeme Mario Rivas, que por muchos años laboró en los periódicos sonorenses editores de los diarios Tribuna del Yaquí, de Cajeme; Informador del Mayo, de Navojoa y; La Voz del Puerto, de Guaymas, entre otros. Tenía tiempo que no veía a Mario, pero tuve oportunidad de convivir con él en tiempos de campañas de varios candidatos a la gubernatura de Sonora. Descanse en paz.

Noviembre es el mes del cáncer de próstata; los hombres mayores de 40 años deben atenderse

Les recuerdo a todos los hombres mayores de 40 años que el mes de noviembre es el mes del cáncer de próstata, por lo que habrá que realizarse un análisis de sangre en cualquier institución pública de salud en forma gratuita, o, en laboratorios particulares. Y, si quieren estar más seguros de no tener la terrible enfermedad, realizarse el estudio rectal…También es gratis. Hágalo, por su bien y por el bien de toda la familia, porque el cáncer no respeta clase social.

