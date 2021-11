Debe proteger el Gobierno del Estado a los usuarios del transporte público de camiones

El Gobierno del Estado debe de proteger a los usuarios del transporte público de camiones, porque no es posible que por problemas de concesionarios y operadores se afecte el servicio de miles de trabajadores, estudiantes y demás personas que por necesidad tienen que usar este tipo de medio para trasladarse de un lugar a otro. Este servicio público siempre se ha mantenido amenazante y cuando no son los dueños de los camiones son los choferes que manifiestan sus inconformidades. El Estado debe de sentar las bases ahora que va iniciando la administración.

El servicio ha estado fallando en los últimos meses y los únicos afectados son los usuarios, que son los que les dan de comer a los dos grupos, pero al parecer estos no entienden y actúan como si fueran de ellos las concesiones. El Gobierno del Estado debe de actuar con mano dura para que no se repita lo de siempre, que tanto los patrones como los choferes se siente con el poder para dejar de prestar el servicio por horas o días completos. Nada más se les antoja y abandona las rutas, dejando a los usuarios esperándolos en las paradas. Esto sucede a diario en las diferentes rutas.

El Gobierno del Estado debe de poner vigilantes en las diferentes rutas, para no permitir que los choferes dejen de prestar el servicio y no cubran sus horarios completos. Esto sucede principalmente por las noches, cuando empiezan a abandonar sus corridas porque según ellos ya no hay gente en la calle. Lo que pasa que a esas horas no traen los camiones a reventar, pero pasaje sí hay, porque muchas personas salen de sus trabajos muy tarde. Además, muchos estudiantes universitarios, de preparatoria y de secundarias, salen tarde de sus clases.

Felicita el Gobernador Alfonso Durazo a sus colaboradores más cercanos

El gobernador, Alfonso Durazo Montaño, llevó a cabo una reunión de evaluación y seguimiento con secretarias y secretarios del gabinete legal y los integrantes del gabinete ampliado. «Me siento muy orgulloso de ver como a tan solo unos días del arranque de este gobierno, el gabinete legal y ampliado ya empieza a transformar nuestro estado, siempre bajo los principios de la Cuarta Transformación. Somos un gobierno austero y a ras de suelo para las y los sonorenses», escribió el mandatario en sus redes sociales.

Durazo Montaño llamó a sus colaboradores a seguir trabajando con honestidad, compromiso social y cercanía con la gente para resolver los problemas que aquejan a las y los sonorenses.

Durante la reunión con su equipo de trabajo el gobernador supervisó el avance de los programas y temas prioritarios, como la reactivación económica y la generación de empleo, rescate del sistema de salud y combate a la corrupción, entre otros.

Emite Protección Civil recomendaciones para Día de Muertos

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una serie de recomendaciones para prevenir incidentes en la celebración del Día de Muertos en Sonora este 2 de noviembre. Las medidas de prevención están relacionadas principalmente con la visita de la población a los panteones de su comunidad y a la instalación en sus viviendas de los altares con ofrendas para sus difuntos.

En el caso de las visitas a panteones se recomienda no olvidar los protocolos obligatorios por la contingencia del Covid-19, como la sana distancia, el uso del cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos, toma de temperatura y evitar aglomeraciones. Como medidas de seguridad también se recomienda evitar caminar sobre las lápidas y alejarse de las fosas, además de mantenerse bien hidratado.

En lo relacionado a los altares con ofrendas para los difuntos, se pide sean colocados en una zona delimitada y ventilada, así como evitar que las mascotas o los niños se acerquen para evitar accidentes con las velas o inciensos.

Además, también se sugiere que los altares estén alejados de cortinas, alfombras o plásticos e incluso papel picado y de preferencia que se utilicen veladoras eléctricas, siempre cuidando su instalación. En caso del uso de veladoras convencionales, es importante apagarlas cuando no hay personas presentes en el domicilio.

