Urge fomentar cultura de respeto a estacionamiento para discapacitados

Muchos ciudadanos irresponsables aprovechan los espacios de estacionamiento para discapacitados y sin pensar el daño que están ocasionando los ocupan, sin que haya una autoridad que le hable a una grúa para llevárselos al corralón del Departamento de Tránsito Municipal. Esto ocurre en Hermosillo y en los municipios grandes de Sonora, en donde existe el problema de la falta de estacionamiento en la vía pública. En Hermosillo existen muchos estacionamientos de paga, en donde cobran 10, 15 y 20 pesos la hora, que se llenan desde muy temprano.

Estos estacionamientos se ubican en el centro comercial (primer cuadro) y en el área cívica del municipio, en donde se ubican los palacios de gobierno y municipal; el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, el Congreso del Estado, la Catedral y las oficinas de algunas dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal. Es necesaria más vigilancia en esta área del municipio para resguardar los espacios azules y, de pasadita, bajar los autos que son estacionados sobre las banquetas. Los automovilistas no respetan a los discapacitados e invaden las banquetas.

Son muchos los llamados hechos en este espacio, pero al parecer a nadie le interesas velar por laspersonas de a pie y por los discapacitados. Al invadir las banquetas y los espacios de color azul, prácticamente evitan que estas personas puedan trasladarse de un lugar a otro en el centro de la ciudad, en el área del Centro Cívico y en otros sectores del municipio.

Es necesario que el Departamento de Tránsito ponga más atención a este problema…Ojalá que los automovilistas recapaciten y dejen de invadir los espacios para personas discapacitadas y que Tránsito actué.

Si le hackearon el whatsapp al Gobernador, qué esperamos nosotros los periodistas

Si le hackearon el whatsapp al Gobernador Alfonso Durazo Montaño, qué esperamos nosotros los periodistas, ya que supuestamente los expertos en realizar este tipo de trabajo son del C-5i, de la secretaría de Seguridad Pública. También hay muchos jóvenes que pueden hacer eso y muchos más cuando están frente a una computadora. Ya se acabaron los secretos en los gobiernos, en el sector privado y en todas partes, porque los niños, adolescentes y jóvenes son expertos en el manejo de las computadoras y sus miles de aplicaciones. Ya no tiene secretos el gobernador.

De lo que hablamos los periodistas el Gobierno estatal los sabe, al menos que esta nueva administración respete la privacidad. Hemos hechos experimentos y al menos hasta la última administración que encabezó Claudia Pavlovich Arellano, estábamos bien vigilados. Por eso los periodistas usamos dos teléfonos celulares, para no ser detectados por los gobiernos, incluyendo a los agentes del Cisen, que son las orejas y dedos del Gobierno federal. Por lo que a mí respeta, no tengo secretos, porque todo lo plasmo en mis columnas y demás notas informativas.

Repito, ya no hay secretos, las cosas entre dos, deben de quedar entre dos, entre tres, ya es mitote. Todo lo que uno quiere expresar, hay que expresarlo, hay muchos espacios en las redes sociales para hacerlo, nada más que no se publiquen mentiras, menos si estas ofenden a terceras personas…Afortunadamente en México existe libertad de expresión, cuando yo empecé en este oficio o profesión, estábamos más limitados. Por eso hay que cuidar esta libertad que tenemos, porque fue una lucha de muchos años para lograrla…Hay que celebrar las libertades, todas.

¿Quién tiene el dinero de Sonora?; los gobierno no, los empresarios tampoco

Si el Gobierno del Estado y los 72 municipios de Sonora, así como el sector empresarial, no tienen dinero ¿cómo le hace la gente para ir de compras a los grandes centros comerciales, que se han visto llenos de compradores en los últimos días? También las taquerías y restaurantes no han dejado de vender. Los comercios de ropa de vestir y calzado reportan buenas ventas, ¿de dónde sale todo ese dinero? Lo que pasa es que sí hay dinero, tanto los gobiernos como los empresarios cuentan con recursos, nada que hay que llorar la ruina.

Un gobierno como el de Sonora no puede estar en quiebra, tal como lo afirman funcionarios y el propio gobernador Alfonso Durazo Montaño. Los gobiernos nunca tienen dinero, porque no deben guardarlo cuando hay tantas necesidades por atender. Tan es así, que hasta piden préstamos a los bancos, porque lo que les manda la Federación no es suficiente para llevar bienestar al pueblo y pagar sus compromisos…Que no haya dinero no quiere decir que esté en quiebra.

Lo que deben de hacer los funcionarios de gobierno es ponerse a trabajar, porque la quincena a ellos no les falta, por lo que deben de ingeniárselas para salir adelante. El próximo presupuesto para Sonora llegará en marzo del 2022. Lo que se puede hacer es pedirle al Gobierno federal un adelanto, pero ya dejar de decir que el gobierno de Sonora está en quiebra, porque nadie les va a prestar dinero…Al termino del actual sexenio tampoco habrá dinero. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

