Empleadas de limpieza protestan por falta de pago

Empleadas de limpieza de la compañía Higiene, Limpieza y Desinfección (HLD), se manifestaron ayer por fuera de las oficinas administrativas del Isssteson y Hospital Chávez, donde laboran, porque la compañía contratada por el Instituto no les ha realizado el pago de su quincena.

Las trabajadoras denunciaron que desde el pasado 15 de noviembre se debió realizar el depósito de su quincena y hasta la fecha ningún empleado ha recibido su sueldo.

“Ya son cuatro días y no nos han pagado. La compañía dice que el Isssteson no ha hecho el depósito por eso no han pagado, y por eso paramos el trabajo”, dijo una empleada.

Tan solo en las oficinas administrativas eran aproximadamente 24 empleados, en su mayoría mujeres las que pararon labores, y otras más en el Hospital Ignacio Chávez, donde aseguraron que no retomarían sus labores hasta recibir el pago de su quincena.

Desde las siete de la mañana las afectadas paralizaron sus labores en todas las instalaciones pertenecientes a Isssteson donde labora la compañía HLD, pues señalaron que no es la primera vez que se retrasan en los pagos, y también han tenido que manifestarse para exigir su pago.

“Estamos esperando el pago y ni nos han dicho nada, nadie viene a decirnos nada. Ya no tenemos ni para los camiones y tenemos que pagar las cuentas, préstamos, y no hay dinero todavía”, comentó otra trabajadora.

Cerca del mediodía las empleadas fueron informadas que en el transcurso del día de les efectuaría el depósito de su quincena, a lo que las manifestantes aseguraron que de no recibir su sueldo, continuarían el paro de labores.