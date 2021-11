Empata Argentina ante Brasil y después clasifica

Chile perdió en casa ante Ecuador, y con el empate entre Colombia y Paraguay, la albiceleste tiene asegurado un lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022

Ni la presencia de Lionel Messi en la cancha pudo provocar que Argentina celebrara como se esperaba en el San Juan del Bicentenario.

La Albiceleste luchó, pero al final tuvo que conformarse con un punto tras igualar 0-0 ante Brasil, en duelo correspondiente a la Fecha 14 de las Eliminatorias, pero minutos después, Chile perdió en casa ante Ecuador, y con el empate entre Colombia y Paraguay, los argentinos ya tienen asegurado un lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Pese a que la Verdeamarela no contó con Neymar, por momentos se vio mejor que el conjunto local y cumplió su cometido: mantenerse invicta.

Messi no tuvo el partido que se esperaba y resultó un partido difícil para el astro del PSG.

Pocas fueron las llegadas de peligro en la primera parte. Sólo un remate de Matheus Cunha al minuto 19 pasó rozando el poste del arco argentino.

La afición local se llevó un susto al 60′, cuando Fred tomó un rechace y desde fuera del área sacó un disparo que fue directo al larguero, ante la estirada inútil del arquero Emiliano Martínez.

Al 71′, Vinícius tuvo una clara, pero tras recortar hacia dentro y sacar disparo con pierna derecha, el balón fue directo a la colocación de Martínez.

De inmediato Argentina respondió, pero ahora fue Alisson quien atajó de buena forma un disparo de Messi al 72′.

Lionel Scaloni intentó cambiarle la cara a su equipo con algunos cambios, pero no lo logró.

Los minutos pasaron y lejos de llegar los goles, lo que aparecieron de más fueron las tarjetas, un total de 6, provocadas por unsin fin de jugadas fuertes y varios piques personales.

Ahora, con la repartición de puntos, Argentina llegó a 29 unidades, manteniéndose como sublíder, justo abajo de Brasil que ahora tiene 35, pero tras la combinación de resultados, la Albiceleste ya no puede bajar más allá del cuarto lugar y ahora es el segundo equipo de Conmebol con su boleto al Mundial de 2022.

La próxima jornada, la Albiceleste visitará a Chile, mientras que el conjunto de Tite hará los mismo, pero ante Ecuador. Todo esto el 27 de enero.