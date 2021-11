Eliminan Rayados a los campeones Cruz Azul

La Máquina se quedó corta y no podrá defender su abollada corona

El campeón de la Liga MX ya no pita.El año de la histórica novena llegó a su final para Cruz Azul.

La Máquina, que buscaba defender su corona en la Liguilla, no pudo ante Rayados, que se metió al Estadio Azteca para vencerla 4-1, en el Repechaje, con todo y doblete de Rogelio Funes Mori.

Esta vez no hubo lamentos ni grito homofóbico de la afición celeste, ausente del inmueble por el veto que recibió, tras la aparición de esa manifestación por la que FIFA trae entre ojos al futbol mexicano.

A los celestes simplemente no les alcanzó, como no les dio durante el torneo, y volvieron a perder ante el Monterrey, que apenas en septiembre los había eliminado en Semifinales de la Concacaf Liga de Campeones.

Los errores en la defensa hundieron a Cruz Azul, que desde el 10′ se vio abajo con un penalti bien cobrado por Rogelio Funes Mori.

El también seleccionado mexicano haría el tercero al 58′, tras un rebote que le quedó en el área para solo cruzar su remate y sentenciar al conjunto cementero.

De nada sirvió el penalti convertido por YoshimarYotún, al 31′, que acercaba a los celestes, luego que Maxi Meza había hecho el segundo para el visitante, con disparo de media vuelta, desde el 26′.

En los últimos minutos del primer tiempo parecía que La Máquina aceleraba hasta el empate, pero solo dejó con la adrenalina a tope al capitán celeste Jesús Corona, quien se hizo de palabras con Sebastian Vegas, desencadenándose un conato de bronca.

El club celeste se lanzó con todo lo que tenía al frente, pero poco o nada generó; por eso VincentJanssen cerraría el marcador, con un cabezazo sin marca, al 84′.

Fueron también los últimos minutos de Orbelín Pineda en La Máquina, pues en enero jugará en LaLiga.

El campeón de la Liga MX quedó fuera y de esos 5 títulos que podía ganar en este año, Cruz Azul apenas consiguió dos.