Denuncian vendedores costo excesivo de permiso

Las autoridades responden que la anuencia tiene un costo de cinco mil 714 pesos, incluyendo el pago de luz eléctrica, y el periodo es de 42 días

Un grupo de tianguistas de Hermosillo se manifestaron este jueves en el Jardín Juárez y bloquearon las calles Sonora y Colosio, a altura de la Matamoros, para exigir al Ayuntamiento un cobro justo de los permisos para la instalación del tianguis navideño.

Los manifestantes también demandaron se les permita instalar sus puestos sobre la banqueta de la calle Matamoros, como se hacía en años anteriores, y que se les negó el año anterior por petición de los comerciantes del Centro.

El líder de los tianguistas, José Luis Partida, explicó que la petición que han hecho al Ayuntamiento va encaminada a la instalación del tianguis ya que comerciantes del Centro que se oponen a su instalación obedeciendo a ciertos intereses, y el que las autoridades estén condicionando su instalación en precios y ubicaciones.

“La propuesta de nosotros fue trabajar igual que en el 2019, que implica la instalación del tianguis navideño desde la mitad de la calle Matamoros hacia el norte y el resto del parque, pero la disposición de los comerciantes es que no están de acuerdo que se ubique sobre la Matamoros, y el reubicarlos afectaría porque tenemos un tope de cultura que el que no ve no compra”, dijo.

Asimismo, señaló que existe una sentencia de la Suprema Corte de la Nación donde ya no faculta a los Ayuntamientos cobrar sobre la base de cobro de un permiso, de tal manera que si el año pasado pagaron cinco mil 110 pesos por la instalación de cada puesto del tianguis, ahora es de solo 30 UMAs, es decir, dos mil 700 pesos.

Ahora el Ayuntamiento pretende instalar paneles solares en el parque y aplicar un cobro por local de 15 mil pesos, lo que consideran excesivo.

“Pedimos la sensibilidad de la autoridad, nosotros no somos negados a pagar, pero la verdad nos preocupa. Ellos hablaron de que pagáramos ya como último recurso mismo, lo cual accedimos, pero condicionado que sobre la calle Matamoros no, entonces llegar aquí y a un pago esa magnitud, obviamente esto no funciona, y toda esa inversión se va por la cañería. Se le va a dificultar para mucha gente la sobrevivencia o comemos o perecemos”, expresó.