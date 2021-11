Critican ex futbolistas al TRI

El exdelantero y tres veces mundialista con la selección mexicana, Cuauhtémoc Blanco, considera que hay talento pero faltan liderazgos

A la selección de Gerardo Martino le faltan líderes opinó el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

«El Cuau” también se mostró indignado por las derrotas ante Estados Unidos y Canadá.

Ha y muchos jugadores con un gran talento, pero les falta es comunicación, un líder como lo era (Alberto) García Aspe, Luis Hernández, mi persona.

«Yo como mexicano, como futbolista que estuve en la Selección, no podemos perder tan fácilmente contra Estados Unidos y Canadá. Cuando perdíamos salíamos molestos, nadie hablaba.

«Esperemos que se pongan las pilas otra vez en la Selección Mexicana porque iba en primer lugar y ahora ya están en tercero”, sentenció el “Temo”.

El ídolo del América rechazó que Martino deba dejar el cargo al frente del Tri y opto por pedir mayor coraje a los seleccionados.

Estancados: Jorge Campos

Jorge Campos, ex arquero de la Selección Nacional, afirmó que si el futbol mexicano no avanza es porque se sigue haciendo lo mismo desde hace cuatro décadas, casi cuando empezó a jugar futbol.

«Se sigue haciendo lo mismo desde hace treinta o cuarenta años y la prueba está en que la Liga MX cuenta con múltiples extranjeros. En mis tiempos había cuatro como límite, pero se trataba de jugadores de súper gran nivel que les enseñaban a los chavos a crecer futbolísticamente.

«Nosotros no avanzamos y seguimos en lo mismo. Si esto continúa, en el futuro no va a haber jugadores para la Selección, vamos a tener problemas. No hay chance para los chavos, no tienen fogueo», dijo el ahora comentarista deportivo a ESPN.

Jorge Campos, que empezó su carrera profesional con Pumas en 1988 y acudió a tres Mundiales, afirmó que en cuanto empieza a haber problemas en el Tricolor se quiere cortar por lo más delgado.

México recientemente perdió ante Estados Unidos y Canadá en el Octagonal a Qatar 2022, quedando en el tercer puesto, cerca de la zona de Repechaje.