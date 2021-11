Crece número de indigentes en Hermosillo

La presencia de personas sin hogar en las calles es cada vez más común, a quienes se les puede observar durmiendo o deambulando por vialidades principales, parques, plazas y el Centro de la ciudad.

Se les puede observar des una persona anciana hasta un niño durmiendo entre bolsas de plástico y papel o cartón debajo los puentes porque no son recibidos en los albergues debido a la pandemia, y en algunos les cobran por noche y no tienen como cubrir la cuota, o bien prefieren quedarse a dormir al aire libre.

A la mayoría de estas personas se lee puede ver hurgando en botes de basura, buscando alguna bebida o alimento para seguir subsistiendo, pues debido a su condición y el olor que emanan, hay gente que los discrimina e incluso los han llegado a agredir o llaman a la Policía para que los retiren de la vía pública.

Una gran parte de las personas en condición de calle que hay en Hermosillo son inmigrantes que en algún momento de su vida intentaron cruzar la frontera hacia el país vecino y no lograron su sueño, o bien fueron deportados y ya no pudieron regresar a sus lugares de origen, convirtiéndose con el tiempo en indigentes, ya que no recibieron apoyo de las autoridades para poder retornar a sus hogares.

También hay quienes aunque no tienen un hogar, buscan la manera de sobrevivir limpiando vidrios y lavando carros en los parques y plazas para juntar dinero para comer.

Se estima que el número de personas en esta situación siga en aumento de no atenderse esta problemática por parte de las autoridades municipales.