Contratan a 295 profesionales de la salud

Con el objetivo de lograr que Guerrero sea un ejemplo en atención a la salud, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) contrató a 295 profesionales sanitarios para laborar en cuatro de las siete regiones del Estado.

Este sábado, en esa entidad gobernada por Evelyn Salgado, se realizó una ceremonia de bienvenida al nuevo personal.

El titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, precisó que trabajarán en las regiones Centro, Acapulco, Costa Chica y La Montaña, y que fueron electos de entre mil 159 candidatos que fueron entrevistados.

La meta, dijo, es que en las cuatro jurisdicciones mencionadas trabajen 359 profesionales de la salud, para lo que resta la elección de otros 69 perfiles.

A ellos, se sumarán otros 600 más para laborar en las otras tres regiones, lo que se tiene contemplado para diciembre, añadió el funcionario.

«(Que) en tres años, el modelo de salud de Guerrero sea eso, un modelo en todo el País y esa es la cuenta que le vamos a llevar al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Le vamos a decir: señor, trabajo cumplido», expuso Ferrer.

Señaló que a diferencia del Seguro Popular, en este Gobierno se le apuesta a la prevención y subrayó la importancia del abasto de medicamentos.

«Nosotros no queremos que se enferme la gente, lo que hacía el llamado Seguro Popular es que atendía pacientes, atendía enfermos, ¿por qué vamos a dejar que nuestra población se enferme, cuando tenemos que ir a allá?», cuestionó.

«Esa primera parte se llama que haya en todos los centros de salud personal sanitario. El segundo punto es que verdaderamente haya medicamento. De nada sirve que esté el doctor, que esté la enfermera, que esté el promotor de salud, si el doctor cuando extienda la receta no va a haber medicamentos. El tema es que también haya medicamentos».

Otro punto importante a garantizar, planteó, es que los especialistas en salud cuenten con instrumental médico, infraestructura, servicios como energía eléctrica, drenaje y agua potable.

En el caso de los fármacos, aseveró que ya fueron recibidos en Guerrero, por lo que solicitó distribuirlos a los centros de salud y asegurar que le están llegando a los pacientes.

«Nosotros ya comparamos en todo el mundo los medicamentos, pero el asunto no fue comprarlos, hacer contratos, el asunto es que llegaran a México y que Cofepris viera que ese medicamento cumple con la calidad que debe de tener. Lo importante es que llegue a todas las localidades», apuntó.

En tanto, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, resaltó la relevancia de la contratación de más personal en esta entidad.

Señaló que Guerrero tiene el primer lugar en desigualdad social con comunidades donde, dijo, emergen ocho de cada 10 enfermedades, como sobrepeso, obesidad, presión arterial elevada, diabetes, infecciones como son la lepra, tuberculosis y muchas otras.

Aseveró a los recién contratados que contarán con estabilidad laboral y la posibilidad de lograr una especialidad basada en su desempeño, basificación, y actualización.

«Y nada de falta de la nómina, sus salarios siempre estarán seguros», prometió.

«De no ser así, yo mismo quisiera conocer los casos para que esto, desde luego lo tenga guardado en sus acciones de control, de regularización y de convencimiento de que México necesita otra mentalidad, más en los que se ocupan de la salud, el bienestar de los seres humanos», añadió.