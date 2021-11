Comparten Pandora y Flans música y amistad

Las integrantes de ambos grupos hace referencia a la confianza que las une desde hace más de tres décadas

Si Isabel, Mayte, Fernanda, Ilse y Mimi conectan tan bien dentro y fuera del escenario es porque comparten una pasión, pertenecen a una misma generación, tienen una educación similar y vienen de familias conservadoras y musicales. Así lo sienten.

Juntas Pandora y Flans son dinamita pura en un show, pero detrás del concepto que da vida a «Inesperado Tour» hay cinco corazones al desnudo que palpitan fuerte.

«Las sobremesas en todos los ensayos se ponen buenísimas, ya no queremos regresar, les decimos: ‘espérenme tantito’. Hasta tequilita nos echábamos para relajar y corazones al desnudo como decía una tía mía», expresó Fernanda.

«Ya ven cómo somos las mujeres, inmediatamente abrimos el corazón y hablamos de lo nuestro. Y eso sí te digo éste sí es un lugar seguro».

La cantante hace referencia a la confianza que las une desde hace más de tres décadas.

«He trabajado en diferentes proyectos siempre con mujeres, obviamente en Pandora inseparables y luchando por todo», indicó Isabel.

«No concibo trabajar con hombres porque siempre he trabajado y he fluido con mujeres y creo que, lejos de eso, en plan trabajo y en plan amistad somos bien leales a lo que hacemos».

Mimi consideró que son unas suertudas por estar juntas ahora en el mismo barco.

Antes se conocían por la amistad que las une y también por las pachangas, y ahora se están descubriendo en «las friegas».