Comienza Mariah Carey a calentar la Navidad

A Mariah Carey jamás se le «acabará» la Navidad porque es una de las temporadas del año que más disfruta y le divierten.

Por eso, dijo en conferencia virtual, su especial Mariah’s Christmas: The Magic Continues, representa los momentos que la llevan a situaciones positivas y esperanzadoras luego de los momentos agridulces que pasó en su turbulenta infancia.

«Hay recuerdos agridulces, tuve una familia disfuncional, una familia brutal, y no siempre fue divertido, pero siempre traté de ser positiva. Veía el calendario que me hacía pensar en los momentos lindos. Mi mamá era la que sí ponía entusiasmo hacía el ponche de frutas, y si era un lugar muy pequeño, o muy humilde, eso lo hizo especial.

«Eso hacía el momento especial. Ahora yo soy la que está a cargo de las Navidades, y lo hago mejor, para mis hijos, para mí, tomo momentos especiales para mí eso es el espíritu que disfruto y me fascina la temporada», dijo la diva de la música de 52 años.

Este programa especial que se estrena el 3 de diciembre en Apple TV+, significa un orgullo total para la intérprete de «Hero» y «Fantasy», ya que luego de la pandemia de covid-19, revalorizó los momentos familiares y sus días con sus hijos Moroccan y Monroe.