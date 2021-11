Colectan cabello para apoyar a niños con cáncer

Con el objetivo de apoyar a niños con cáncer del CRIT-Hermosillo, integrantes de la asociación «Alberto y Jazmín Ayudando de Corazón» llevaron a cabo la actividad «dona tu cabello» para la elaboración de pelucas, en el Jardín Juárez, en el Centro de la ciudad.

Jazmín Quintero fundadora de la asociación, dijo que iniciaron este sábado y durante tres días llevarán a cabo esta actividad con apoyo de estilistas del Instituto de Belleza Imagen, donde la meta es beneficiar a 10 personas, entre niños y adultos del CRIT.

Las actividades iniciaron este sábado de 10:00 a 17:00 horas frente a las letras de Hermosillo ubicadas en el Jardín Juárez, este domingo estarán de 10:00 a 15:00 horas, y mañana lunes de 10:00 a 17:00 horas.

«Esta colecta de cabello surgió a raíz de que una compañera del grupo se le diagnosticó cáncer y decidimos realizar está actividad para apoyarla, pero no sólo a una persona sino a más, le marcamos al CRIT y de miércoles a jueves vamos a hacer una entrega a la Fundación a las 10 de la mañana», dijo.

Mencionó que hasta el mediodía ocho personas habían donado un mechón o lo largo de su cabello a esta noble causa.

«Recordándoles que no es perder necesariamente todo el cabello, pueden donar un mechoncito del grosor que decidan, el cabello puede estar pintado de cualquier color, nada más que no esté decolorado, las estilistas van a hacer lo posible porque no se note.

«Tú decides si te quieres cortar todo el cabello o nomás un mechón», expresó.

La presidenta de la asociación señaló que para elaborar una peluca se requiere por lo menos cuatro cabezas completas dependiendo del grosor del cabello.