Celebran 100 episodios de Una Familia de 10

El programa, que tiene siete temporadas, cuenta con una audiencia de más de dos millones de espectadores

Este domingo, el programa Una Familia de Diez celebró por todo lo alto el programa número 100.

Luego de casi 15 años de haber comenzado transmisiones, la familia López transmitió un programa único, con la participación especial de Silvia Pinal.

«Todos saben que doña Silvia es parte del proyecto desde el inicio porque es la dueña del edificio donde vivimos la familia López. Viene, como siempre, a corrernos; a ver si en esta ocasión sí nos va a correr o no o qué nos dirá que hagamos y, al mismo tiempo, le haremos un homenaje a la actriz con su programa Mujer Casos de la Vida Real, afirmó Andrea Torre en entrevista.

En siete temporadas, el éxito del proyecto se ha reflejado en el rating, mismo que supera los 2 millones de espectadores.

Los chistes para chicos y grandes son la clave del triunfo de la producción de Pedro Ortiz de Pinedo, según indicó Torre, quien da vida al personaje de «La Nena».

«Tiene humor para todos, a mi hijo de cuatro años (Diego) le encantan los chistes, a lo mejor los chistes que le causan risa, a los adultos no, pero para eso hay comedia para grandes también, hay de todo.

«Además, creo que todas las familias mexicanas se pueden identificar con cualquier personaje, somos muéganos, como todos los mexicanos y siempre habrá una tía dramática, un hermano menso, la única que trabaja, eso es lo que para mí ha sido el éxito de este programa, siempre con un humor blanco», contó la actriz y esposa del productor.

En la ficción, Torre, de 42 años, es maestra de kinder; mientras que, en la vida real, durante la pandemia ejerció la misma profesión, sin embargo, lamenta no tener esa vocación.

«Ahorita que las mamás pasamos por eso, realmente es duro, yo la verdad es que no podría serlo, definitivamente, no se me da la docencia.

«Enseñar español, inglés, matemáticas, no hay manera, creo que en esta situación me he enseñado a admirarlas más (a las maestras)», aseguró.

Durante el periodo de grabaciones de la reciente temporada, los hijos de la comediante no asistieron a clases presenciales debido a que los protegió al máximo de una exposición ya que compartía escena con Eduardo Manzano y Jorge Ortiz de Pinedo, de edad avanzada.

Sin embargo, actualmente, los pequeños ya retomaron sus actividades, informó.

«Ahora es el turno de mis hijos a que vivan la vida, que llevaban casi dos años sin vivirla, ya les toca a ellos, yo ya trabajé. En la escuela que van tienen un protocolo muy bueno, hasta ahorita hemos estado muy bien, les ha cambiado la vida, ver a sus amigos, estar aprendiendo, el convivir con maestras es otra cosa», aseguró.

«Creo que Una Familia de Diez siempre ha ayudado a olvidar los problemas de lo que cada familia o persona vive en el mundo, en las últimas temporadas hemos ayudado a que todos los domingos se olviden que hay pandemia, que tenemos que usar cubrebocas, que debemos de usar gel y con eso nos damos por bien servidos», sostuvo Torre.