Cancela Kiss shows por baja venta de boletos en Las Vegas

El grupo Kiss canceló la residencia musical que tenía programada en Las Vegas debido a una supuesta «venta muy baja y triste de boletos», según un informe del Las Vegas Review-Journal. Los shows, a realizarse en el Teatro Zappos, en el Planet Hollywood, estaban programados para arrancar el 29 de diciembre y durar hasta el 5 de febrero.

Actualmente, la banda de rock ha reactivado poco a poco su gira «End of the Road», retrasada por la pandemia y debido a que varios de sus miembros, como Paul Stanley y Gene Simmons, dieron positivo a Covid-19. Asimismo, un técnico del grupo, Francis Stueber, murió de complicaciones de esta enfermedad.

«Nuestra gira mundial ‘End of the Road’ tenía protocolos de seguridad de Covid que cumplían, pero que con mayor frecuencia excedían, las pautas federales, estatales y locales», escribió la banda en su momento, luego de ser criticados por supuestamente no ser tan estrictos en los procesos sanitarios.

«Pero esto sigue siendo una pandemia mundial y simplemente no hay una forma infalible de viajar sin algún elemento de riesgo».

Los representantes del Teatro Zappos dijeron que los proveedores de boletos se comunicarán pronto con los fans para darles información sobre el reembolso. Se espera que Kiss también lance datos sobre esta cancelación en su página oficial y redes sociales.

Los representantes de la banda, Live Nation y Caesars Entertainment no han querido hablar al respecto.

Kiss se encuentra actualmente en un crucero con cientos de fans: un «Kiss Kruise» en el Caribe a bordo del Norwegian Gem. El viaje comenzó el viernes y termina el martes, llevando a los rockeros y sus fans a Harvest Caye, Belice y Roatán, Honduras.

A partir de marzo, la banda tiene programadas varias fechas para Australia, Sudamérica y Europa que se extienden hasta el verano.