Buscan reducir índices de contaminación

La reconfiguración de las seis refinerías del país tiene como fin incrementar la producción, pero también para reducir la contaminación en las ciudades donde se ubican, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo continuó este sábado en Salamanca su gira por las refinerías del país para supervisar la reconfiguración de las plantas.

«Esto ayuda mucho también para que no haya contaminación, estamos en la ciudad de Salamanca, como el caso de Cadereyta, Nuevo León, y en Minatitlán, tenemos que cuidar que no se contamine lo que tenga que ir a la atmósfera, que no sea dañino para la salud de la gente.

«Sólo aquí en Salamanca se ha destinado cinco mil 200 millones de pesos para la rehabilitación, claro que esto no se está dando resultados, cuando llegamos al gobierno esta refinería tiene una capacidad de procesar 90 mil barriles diarios, ya este año vamos a estar procesando 110 mil Barriles diarios”, planteó López Obrador desde Salamanca.

En su visita a la refinería y a la reunión con los trabajadores petroleros, López Obrador estuvo acompañado de los secretarios de Energía, Rocío Nahle, de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; y del director de Pemex, Octavio Romero.

Reiteró que la intención del gobierno mexicano con la rehabilitación de las refinerías será el procesar todo el petróleo que se extrae y producir gasolinas, diésel y otros derivados del hidrocarburo para lograr la autosuficiencia.

Tras su gira por refinerías que concluye este domingo, el titular del Ejecutivo, dará rueda de prensa el lunes y viajará a Nueva York, para participar en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo martes.