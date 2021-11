Autorizan extradición de César Duarte a México

Lauren Louis, jueza de la Corte para el Distrito Sur de Florida, emitió su orden por escrito, certificando la solicitud de México y rechazando los argumentos de Duarte para desecharla

Una jueza federal de Miami certificó que la solicitud de México para extraditar a Cesar Duarte, ex Gobernador de Chihuahua, cumple todos los requisitos legales, pues hay indicios claros de que desvió fondos públicos para su beneficio personal.

Lauren Louis, jueza de la Corte para el Distrito Sur de Florida, emitió su orden por escrito, certificando la solicitud de México y rechazando los argumentos de Duarte para desecharla, al concluir que existe «causa probable» de que el ex Gobernador incurrió en un delito de peculado penalizado en ambos países.

«Pruebas que rastrean el dinero desviado para uso personal, como las cuentas de American Express de la esposa de Duarte, un fideicomiso de la pareja o para el pago de sus impuestos personales, proveen evidencia circunstancial de que Duarte intentó privar al Estado de Chihuahua de los fondos, y que lo hizo para beneficio propio», afirmó la jueza.

Esta orden fue dictada más de nueve meses después de la audiencia del pasado 26 de enero, en la cual la jueza adelantó que se inclinaría por avalar la extradición, luego de manifestar su escepticismo sobre los alegatos de la defensa.

Duarte, preso desde el 8 de julio de 2020 en el Centro de Detención Federal en Miami, es requerido por la justicia de Chihuahua para responder por asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos, por once desvíos del erario a dos de sus empresas y personas allegadas entre 2011 y 2014.

El ex Gobernador puede apelar la certificación de la jueza Louis ante la Corte Federal de Apelaciones del Décimo Primer Circuito con sede en Atlanta, que tomaría varios meses para resolver y difícilmente revocará el fallo de primera instancia, tiempo durante el cual seguiría preso.