Atiende personal de Tránsito 32 accidentes

Elementos del Departamento de Tránsito de la Policía de Hermosillo atendieron y realizaron informes policiales a la autoridad de 32 accidentes viales ocurridos del 1 al 7 de noviembre.

Estos percances fueron 18 choques entre vehículos, así como nueve choques con objeto fijo, un choque con objeto colgante, un choque con objeto fijo y volcamiento y cuatro atropellamientos.

Las causas principales que se detectaron en estos accidentes fueron la imprudencia del conductor (9), el exceder el límite de velocidad (8), no respetar la distancia con el vehículo de enfrente (7), invadir carril (4), no respetar señal de alto (3) y no respetar semáforo (1).

Además se reportó que 13 personas resultaron con algún tipo de lesión al participar en estos accidentes, mientras que tres personas perdieron la vida en un choque ocurrido la madrugada del domingo.

En el mismo periodo de tiempo se elaboraron 2 mil 994 boletas de infracción, por estacionarse en zona prohibida (669), no respetar semáforo (583), no llevar cinturón de seguridad (327), exceder el límite de velocidad (245), utilizar el teléfono celular (222) y estacionarse sobre las banquetas (200).