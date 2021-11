Atiende personal de Tránsito 26 accidentes en la semana del 25 al 31 de octubre

Durante la semana del 25 al 31 de octubre, el personal de Tránsito de Hermosillo atendió 26 accidentes en los cuales fue necesaria la elaboración de un Informe Policial Homologado para las autoridades investigadoras, siete menos respecto a la semana previa.

De estos accidentes, 18 fueron choques entre vehículos, siete choques con objeto fijo y un choque con objeto colgante.

Las principales causas fueron no respetar distancia con el vehículo de enfrente (7), imprudencia y exceder el límite de velocidad (ambas con 5), invadir carril y no respetar señal de alto (ambas con 4) y no respetar semáforo (2).

Como resultado de estos accidentes se registraron lesiones en cuatro ocupantes de alguno de los vehículos involucrados.

En el mismo periodo de tiempo se detuvieron y presentaron ante el Juez Calificador a 14 conductores que tras ser certificados por el médico legista resultaron ebrios.

En la semana se formularon tres mil 777 boletas de infracciones, siendo las más comunes estacionarse en zona prohibida (995), no respetar semáforo (613), estacionarse sobre banquetas (446), no llevar puesto el cinturón de seguridad (394) y exceder el límite de velocidad (251).

Además, como cada fin de semana, los oficiales de Tránsito instalaron el filtro de revisión en el punto denominado Pulpo Loco, sobre la Carretera 100 Estatal, donde se detectaron a cuatro conductores en estado de ebriedad que fueron retenidos.

Se pusieron seis puntos de observación sobre la carretera y se llevaron a cabo diez recorridos del Operativo Carrusel, con la finalidad de evitar que se transite a exceso de velocidad en esa rúa.