Aprueban en lo general presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados

Este día se continuará con el análisis en lo particular sobre el ejercicio de un gasto de siete billones 88 mil millones de pesos

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022 y se dejó para hoy la discusión en lo particular.

Los grupos parlamentarios presentaron mil 994 reservas, lo que significa no solo una cifra récord en cuanto a la discusión de artículos y anexos en el debate presupuestal de cada año, sino también respecto a cualquier otro dictamen discutido en San Lázaro.

El dictamen se avaló con 274 votos a favor, 219 en contra y tres abstenciones de Movimiento Ciudadano.

Sergio Gutiérrez, presidente de la Mesa Directiva, declaró un receso y citó al pleno para el día de hoy, a las 9:00, para comenzar el debate de las reservas.

Los diputados de Morena festejaron el resultado de la votación.»Es un honor estar con Obrador» y «Si se pudo», fueron las consignas que lanzaron, mientras el salón de plenos se vaciaba.

Rubén Moreira, coordinador del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó que a pesar de haber tenido ayer una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no hubo apertura para negociar el presupuesto con la Oposición.

Por el número de reservas, se espera que la Cámara de Diputados dedique de tres a cuatro días de debates, sobre los diversos temas que contiene el Presupuesto de Egresos.

Para el 2022 se espera un gasto de siete billones 088 mil millones de pesos. Morena y aliados presentaron una propuesta de reducciones y ampliaciones por 8 mil 038 millones de pesos.