Anuncia Raphael su bioserie

El cantante y actor de 78 años, lleva a cabo una de las giras más completas y exitosas del momento en Europa

Incombustible es la palabra que mejor define a Raphael, quien a sus 78 años, y después de seis décadas sobre los escenarios, todavía ve «muy lejos» su retirada.

Inmerso en una de las giras más completas y exitosas del momento, y con su nuevo material, 6.0, en plataformas, el cantante fue uno de los premiados en la última gala de los radiofónicos Premios Dial, en Tenerife, donde habló con Europa Press del espectacular momento profesional que está atravesando al cumplir su aniversario 60 en el mundo de la música.

Además, en 2022 estrenará en España la serie documental Raphaelismo, dirigida por los nominados al Goya Charlie Arnaiz y Alberto Ortega.

¿Qué representa recibir tantos premios?

Es un año muy especial, y eso se ha traducido en muchos premios y hasta una estatua (en mi natal Linares). Estoy cumpliendo 60 años sobre el escenario y eso es motivo para que los medios se hayan movido mucho.

¿Qué nos puede decir de su nuevo álbum?

Acaba de salir mi nuevo disco, 6.0 En Concierto, y sigo la gira porque yo ahora me quedo aquí, en Tenerife, un día más, que queda un concierto. Luego voy a Las Palmas a otro concierto, después voy a Barcelona, más conciertos, regreso a Madrid, al WiZink Center, dos días, 16 y 17 de diciembre. En fin, que no paramos.

¿Sigue teniendo nervios cuando estrena disco?

Siempre tienes el hormigueo de ver qué pasa con este, después de que han pasado tantas cosas buenas con el anterior y el anterior, pero eso es muy interesante.

También va a estrenar documental…

Estrenamos el 13 de enero, espero que les guste mucho. No solamente aprenderán algo más de mí, sino que verán imágenes de lo que tanto se ha escrito y se ha dicho.

¿Le ha gustado revelarse en pantalla?

Estoy muy acostumbrado a verme retratado, he hecho mucho cine. Aquí me llama más la atención la historia.

¿Le veremos en algún show televisivo en Navidad en España?

Naturalmente, pero no un programa entero, porque he tenido que dividirme en varios sitios.

Su hijo Manuel también está trabajando con usted, ¿cómo es trabajar juntos?

Muy bien, muy bien. No soy exigente con él, aunque debería, pero no le hacen falta consejos porque es un chico maravilloso de verdad.

¿Piensa en el retiro?

No, no, alguna vez lo tendré que hacer, pero está muy lejos.