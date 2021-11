Anuncia boda Kristen Stewart

La noticia del compromiso llega casi dos años después de que la estrella de «Crepúsculo» y «Spencer» empezara su relación la guionista

Kristen Stewart anunció este martes durante el programa de radio Howard Stern Show, de SiriusXM, que su novia, la guionista Dylan Meyer, finalmente le pidió que se casara con ella, confirmando así su compromiso.

«Nos vamos a casar, lo haremos totalmente», puntualizó la actriz. «Quería que me propusiera matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo entendió. Nos casamos, eso es un hecho».

La noticia del compromiso llega casi dos años después de que la estrella de «Crepúsculo» y «Spencer» empezara su relación con Meyer. A los tres meses de su noviazgo, Stewart bromeó diciendo que ya quería pedirle matrimonio a su pareja, por la gran conexión que había surgido entre ellas.

«Quiero ser razonable respecto al matrimonio, pero creo que las cosas buenas pasan rápido», compartió la ex pareja de Robert Pattinson en ese momento. «Tengo un par de planes que creo que son geniales. Soy muy impulsiva. No sé cuándo será (su propuesta)».

Y aunque no fue ella quien lanzó la pregunta, Stewart, de 31 años, admitió que sabía que amaba a Meyer desde que arrancaron su romance y que, desde entonces, ha apostado por su felicidad como pareja.

La estrella de la más reciente versión de Los Ángeles de Charlie conoció a Meyer hace ocho años, pero se reunieron y entablaron una mayor conexión hasta la fiesta de un amigo en común, en 2019.

La primera vez que se les vio juntas públicamente fue besándose en unos escalones de Nueva York, luego de la ruptura de Stewart con la modelo Stella Maxwell, con quien duró casi dos años.

En el pasado, la actriz había dicho que no creía realmente en el matrimonio, aunque ahora esa idea ha cambiado por completo.

«Cuando lo sabes, lo sabes», dijo en el programa de radio.