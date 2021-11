Alertan por timos a dueños de» autos chuecos»

Dirigentes de algunas organizaciones señalan que quienes dirigen otros organismos cobran por «una carta de verificación»

Aún no hay un lineamiento a nivel nacional para que se inicie con el proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera como se está planteando en módulos de verificación, aseguraron líderes de organizaciones de carros «pafas» en Sonora, quienes hicieron un llamado al Gobierno del Estado a no institucionalizar este delito.

Lo anterior debido a que algunas organizaciones como Conapafam, Depafason, FEOS y Condefa hicieron un llamado a la ciudadanía a acudir a esto centros de verificación a revisar la documentación de sus autos.

En conferencia de prensa, Gamaliel Cañedo Maciel, presidente de la Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa); Roberto Rosas Gastelum, dirigente de la Organización Líder S.A.; Omar Lugo Patrón, del Comité Nacional por la Defensa de la Economía Familiar (Condefa), y Martín Manzo Molina, del Frente Estatal de Autos (FEA), hicieron un llamado a los afiliados a no dejarse engañar, y bajar la carta de No Robo de internet, la cual es gratuita.

Señalaron que se está planteando como requisito indispensable el acudir a estos módulos de verificación con toda su documentación y sacar ahí su carta de no robo, para que puedan iniciar el proceso de legalización de su vehículo, lo cual es completamente falso; además de que en estos centros hay elementos de la Agencia Ministerial de Investigación (Amic).

“El pasado martes de reunieron con el subsecretario de Gobierno, Javier Ceballos, y le dejamos claro que no nos vamos a prestar a tomar o robar a la gente. Nosotros estamos para organizar, no robar, y le preguntamos por qué había elementos de la Amic en estos filtros, y me dijo que el Gobierno del Estado se deslinda de esa situación, entonces, nosotros hacemos un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública y el propio gobernador a que no vayan a institucionalizar el delito, porque es un fraude, un engaño.

Los líderes de organizaciones de vehículos pafas en Sonora, reiteraron el llamado a los propietarios de vehículos chocolate a no dejarse engañar en estos módulos de verificación, pues aún no han sido publicados en el Diario Oficial los lineamientos para iniciar con este proceso de legalización en la entidad.

“Hacemos un llamado al gobierno del Estado ponga un alto a esta situación, y no vayan a institucionalizar este fraude, este delito. No se vale que engañen a la gente y le roben esta manera”, dijo Omar Lugo de Condefa.