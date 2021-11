Alaban leyendas a «El Canelo» Álvarez en la 59 Convención del CMB

Tanto Roberto «Manos de Piedra» Durán como Sugar Ray Leonard, los dos miembros del Salón de la Fama, hablaron del boxeador mexicano que lidera hoy en día este deporte

Roberto «Manos de Piedra» Durán y Sugar Ray Leonard estuvieron frente a frente, tal como lo hicieron hace más de 40 años en el ring.

El panameño y el estadounidense ahora son amigos. Tras una charla de «Sugar» en la 59 Convención del CMB, ambos ex boxeadores se encontraron en el escenario y recordaron viejos tiempos.

Igualmente, los dos miembros del Salón de la Fama hablaron del boxeador que lidera hoy en día este deporte, el mexicano Saúl «El Canelo» Álvarez.

«No hay otro, ‘Canelo’ es el mejor libra por libra, no tiene rivales y ni los tendrá. El boxeo mexicano está en buenas manos con el ‘Canelo’, es un peleador muy fuerte, tiene buena condición y es muy disciplinado, pero veo que le falla su defensa un poco, debe tirar más golpes. Lo he visto en sus peleas y suele soltar muchos golpes de poder, pero eso hace que te canses, por eso debe ser más cuidadoso con ello», expresó Durán.

En tanto, Sugar comentó que el boxeador mexicano tiene un toque especial, y dijo que «Canelo» tomará un reto gigante ahora que busque en 2022 el fajín de peso Crucero.

«Todos los peleadores son muy especiales, a todos ellos, siento mucho cariño por todos, pero en especial por los boxeadores mexicanos, ellos tiene un ingrediente especial, ellos hace que el boxeo tenga un sabor muy especial. Todos los boxeadores trabajan arduamente día a día para lograr alcanzar sus metas», expresó Leonard.