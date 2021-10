Ventilan cartel y sede del Corona Capital

El espectáculo a realizarse el 21 y 22 de mayo en el Valle de la VFG, será encabezado por a The Strokes y Kings Of Leon

The Strokes y Kings Of Leon encabezan el cartel del Festival Corona Capital Guadalajara 2022, a realizarse el 21 y 22 de mayo en el Valle de la VFG.

La empresa organizadora del festín, OCESA, destapó hoy, a través de las redes sociales del evento el line up oficial de la próxima entrega del esperado espectáculo, así como el venue donde se llevará a cabo.

En total, una treintena de proyectos musicales, entre ambos días, serán los encargados de darle seguimiento al masivo que tuvo ponerse dos años por la pandemia.

The Strokes será el headliner del primer día, donde también se presentarán Blonde, Chvrches, Death Cab For Cutie, Metronomy, Miami Horror y Julia Holter, entre otros.

Mientras que el domingo liderará Kings Of Leon junto con The Hives, Chet Faker, Jake Bugg, Tovelo, Margaret Glaspy, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Smash Mouth y más.

La venta de boletos inicia el 25 de octubre, a las 11:00 horas por Ticketmaster. El costo por boleto general en primera fase será de mil 800 pesos por ambos días, y el costo por día en fase 2 (no habrá primera) en mil 220.

Todos los boletos para la edición 2020 que no se llevó a cabo serán válidos para esta entrega festivalera.