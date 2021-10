Va Michel Franco por los Platino

Dieciocho años atrás, un joven mexicano triunfaba en el Festival de Cine de Huesca, España, con un cortometraje personal, sin saber lo que el destino le tenía reservado en Europa.

Hoy, Michel Franco, de 41, está consolidado con una propuesta cinematográfica muy definida, con películas que apuestan a provocar reacciones en el espectador.

Cannes, Venecia, San Sebastián y más festivales de prestigio han premiado sus trabajos, y ahora le toca el turno como nominado a los Premios Platino del Cine Iberoamericano, a la Mejor Película y Dirección, por Nuevo Orden, su largometraje más polémico hasta ahora.

Ya con un par de días en Madrid, acepta la charla relajado, sin las presiones de un festival. Luce la misma imagen que en 2003. Playera, saco sencillo, tenis. Nada del otro mundo. Sólo la misma claridad.

«El primer premio que recibí fue en Huesca. Ha sido el más importante porque a los 23 años no podía creer que me pagaran el viaje y me dieran 6 mil euros por un corto que era una expresión artística muy personal. Eso me dio ánimos para pensar que podía hacer una película», recuerda.

A partir de entonces volvió a España casi con cada largometraje, pero tenía un pendiente.

«Ninguna de mis películas logró ser número uno en taquilla de España, hasta Nuevo Orden; no había pasado eso con una película mexicana. Y eso tiene Nuevo Orden: me acerca mucho a la gente».

Aquel joven ilusionado jamás imaginó que ganaría en Cannes premios al Mejor Guion o la sección Una Cierta Mirada, mucho menos el León de Plata a la Mejor Dirección en Venecia. Los Platino ni existían.

Su cinta también aspira a Mejor Dirección e Interpretación Masculina de Reparto (Diego Boneta), en una gala que se realizará este domingo, en la capital española, a las 14:00 horas de México, transmitida por TNT.

El realizador de «Después de Lucía» no se siente atraído, como ya muchos cineastas, por teleseries.