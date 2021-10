Va María León al musical «Jesucristo Súper Estrella»

Para la actriz y cantante, María Magdalena es una mujer acostumbrada al rechazo, al juicio y a una vida superflua, que logra transformarse a través del amor

Para María León, el personaje de María Magdalena, expuesto en el musical «Jesucristo Súper Estrella», es una mujer acostumbrada al rechazo, al juicio y a una vida superflua, que logra transformarse a través del amor.

En ello radica el desafío de interpretarla en las últimas funciones, anunciadas para 16 y 17 de octubre, de la producción de Alejandro Gou en el Centro Cultural Teatro I.

Tras protagonizar musicales como «Chicago» y recientemente «Hoy no me puedo levantar», basado en las canciones de Mecano, León se aventura en esta versión para México del musical de Andrew Lloyd Webber con un personaje que, desde su estreno en 2019, fue interpretado por la cantante María José.

Sin embargo, por otros compromisos laborales, la ex Kabah no podrá cerrar el ciclo de esta temporada.

«Ando de atrevidísima aventándome este torito. Ha sido un proceso muy lindo el tomar prestado este personaje de mi Josita (María José) hermosa, quien ha hecho una María Magdalena excelsa.

«Es una mujer que vende amor instantáneo, pero de pronto conoce al amor verdadero y no sabe ni siquiera cómo lidiar con esa situación; conoce un amor como el que nadie puede darle a alguien más.

«Se vuelve entonces la seguidora de Jesús, su cómplice y discípula. Si hubiera yo escrito la historia, sería un apóstol más, porque es la única que no lo traiciona, ni niega, ni vende».

La cantante señaló que conecta con el personaje al darse cuenta que a veces nos cuesta mucho trabajo recibir amor.

«Para ella, el ‘yo no sé cómo amarlo’ es que no sabe recibir un amor tan grande y tan puro, sin que le pidan algo a cambio. Eso pasa. Estamos tan acostumbrados al ‘dame y te doy’, que recibir algo sin la necesidad de tener dar algo a cambio, es muy complicado. Estaría bueno aprender a nuestra propia luz”, acotó.

María León se integra a una compañía sólida, cuyo proceso creativo inició desde 2019, y que es encabezada por cantantes como Beto Cuevas, Érik Rubín, Leonardo de Lozanne, Kalimba, Enrique Guzmán y Yahir, éste último con quien protagonizó Hoy no me puedo levantar.

«Tendré la oportunidad de ensayar con ellos hasta el sábado antes de la función, pero los he saludado en backstage y es una compañía amorosa y cariñosa. Todos a través de mensajitos y redes me han demostrado un apoyo tan cañón, que me siento apapachada.

«Es un atrevimiento lo que estoy haciendo, el trabajar en un personaje que han trabajado durante tres años, ¡en una semana! Estoy entrando un poco al quite y no iba a decir que no, porque es una oportunidad más para estar arriba de un escenario.

«Así que estoy haciendo lo que está en mi poder para llegar lo más preparada posible y tratar de estar a la altura de la historia y de mis compañeros, apoyarme en ellos y contar la historia, que es lo más importante”, dijo.