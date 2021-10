Trasplante de córnea transforma vida de beneficiaria

Elizabeth, originaria de Magdalena había perdido la visión de su ojo derecho desde hacía años y gracias a un trasplante logró recuperar su vista

Gracias a la concientización de la población al decir “sí” a la donación de órganos, Elizabeth Molina Jaime recibió un trasplante de córnea, lo que le ha cambiado la vida y la vista.

Elizabeth Molina, quien es originaria de Magdalena, perdió el 90 por ciento de la visión del ojo derecho hace años, lo que complicó su día a día pues no distinguía nada. Sin embargo, ahora con su córnea trasplantada, todo es distinto.

“Mi proceso fue muy rápido, gracias a Dios. Me contacté con la doctora Claudia Ortiz, que me operó en el Hospital General, y me pidió todos los estudios. En una semana se los junté y me dijo que ya estaba en lista de espera, y a las dos semanas me hablaron porque ya me iban a hacer mi trasplante de córnea”, manifestó.

La señora Molina comentó que se frustraba y desesperaba porque no podía ver nada y no podía operarse en un hospital particular, y que ya casi se resignaba a vivir con su condición. Pero se dijo sorprendida cuando se enteró que la cirugía era practicada en el Hospital General del Estado de manera gratuita.

“Muchas personas no saben que hacemos este y otros trasplantes en el Hospital General del Estado (HGE) y que son servicios gratuitos. A veces buscamos a las personas para que sepan que son candidatas a este tipo de cirugías, por eso los invitamos a que vengan y se acerquen”, comentó Abel Puentes Camacho, director del Centro Estatal de Trasplantes Sonora (Ceestra).

El director del Ceestra informó que esta semana se hicieron dos trasplantes de córneas. En lo que va de este año se han realizado un total de 28 trasplantes de córneas, lo que habla de la concientización de las familias de aceptar la donación de órganos.