Tima mujer a más de 20 personas

Al integrar, en las últimas 48 horas, 20 denuncias presentadas en contra Laura “N”, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgje) giró orden de investigación por el delito de fraude.

Un agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (Amic) y personal de Servicios Periciales, realiza las indagatorias correspondientes para integrarlas a la carpeta de investigación.

Dentro de lo expuesto en las denuncias presentadas por las personas afectadas, todas coincidieron en que contactaron a una persona del sexo femenino identificada como Laura “N”, y lo hicieron a través de redes sociales, donde ella ofrecía sus servicios como organizadora de eventos.

Sus supuestos negocios eran promocionados en Facebook y los interesados, eran atraídos con atractivos precios, por lo que iniciaban la comunicación con ella por ese medio, para después establecer un contacto más directo.

Todos los paquetes que ofrecía para la realización de un festejo de quince años, cumpleaños, bodas, etcétera, se presentaban con atractivos precios y, supuestamente, contenían el permiso de alcoholes, el banquete para invitados, bebidas, hielo, descorche, servicio de cocina, meseros, mesa de honor con decoración, paquete de ramos, centros de mesa, pastel, música, mantelería, mobiliario, entre otros.

Algunas de las personas perjudicadas realizaron pagos, que fluctúan entre los 20 mil y 70 mil pesos, para contratar los servicios, pero, además, como atractivo, la supuesta organizadora de eventos les ofrecía grandes descuentos por pronto pago, para que pudieran liquidar de manera inmediata su contrato.

El presunto fraude fue puesto en evidencia una vez que, cercana la fecha de los eventos, varias personas perjudicadas se dieron cuenta de que los locales programados para sus festejos no estaban apartados, no existía contrato con ellos, asimismo, al cuestionar a los administradores, ellos señalaron desconocer a Laura “N” y por lo tanto, no tener relación con ella ni con sus negocios.

Al buscar respuestas y tratar de averiguar qué había pasado, intentaron localizar a Laura “N” y fueron a la dirección donde supuestamente estaban las oficinas de uno de los negocios, en la colonia Fuentes del Mezquital, pero el sitio ya no existía, el espacio estaba cerrado.

Tampoco se encontró información donde Laura “N” se publicitó en redes sociales, y dejó de contestar las llamadas a las personas perjudicadas, por lo que optaron por interponer las denuncias correspondientes, que activaron el proceso de investigación en la Fgje Sonora.

La Fiscalía de Justicia hace un llamado a las personas que pudiesen haber sido víctimas de este delito para que acudan a interponer la denuncia en la Agencia del Ministerio Público más cercana: http://fiscalia.sonora.gob.mx/tramites-servicios/sectorizacion