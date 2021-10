Tiene «José El Soñador» nuevo rostro

El cantante volverá a los escenarios teatrales como actor y productor ejecutivo con el montaje; Kalimba hará el papel del Faraón, y Fela Domínguez en el de la narradora

El cantante Carlos Rivera volverá a los escenarios teatrales como actor y productor ejecutivo con el montaje «José El Soñador«, como lo aseguró en la conferencia de prensa del proyecto, alistado por el productor Alejandro Gou.

«José El Soñador es la primera obra que vi en mi vida; estaba recién salido de La Academia y vine a ver este musical y vi lo maravilloso que era el teatro musical porque podía bailar, cantar y actuar, que son mis tres pasiones en la vida.

«El teatro le ha dado a mi carrera cosas inimaginables. Me habían llegado invitaciones para muchas obras, no sólo para México sino en otros países; especialmente José me tocó el corazón y el alma. Afortunadamente, los planetas se alinearon y hoy estamos aquí. Me siento honrado de estar rodeado de tanto talento», afirmó Rivera en el evento.

El intérprete de «100 Años» estará acompañado de artistas como Kalimba, en el rol del Faraón, y Fela Domínguez, como la narradora.

Aunque cuando se informó por primera vez de la obra se había dicho que la cantante Yuri sería parte del elenco, al final esto no sucedió debido a los problemas de salud que enfrenta la veracruzana.

En llamada telefónica, desmintió que mantenga una enemistad con Rivera.

«Carlos y yo nos tenemos un gran cariño, una gran amistad. Nos queremos, respetamos como amigos y compañeros, no sé quién inventó eso. Es totalmente falso», indicó.

«Yo salí de este gran proyecto porque tengo disautonomía derivada de la Covid-19; me requerían para ensayar unas semanas atrás, yo ya estoy a un 80 por ciento bien, aún me falta ese veinte por ciento, pero al ser la narradora requiere de mucho esfuerzo y disciplina.

Añadió que su labor como la narradora de la trama la dejaba completamente exhausta, ya que le requería estar todo el tiempo en escena, algo que sus doctores le prohibieron hacer porque la disautonomía que padece le provoca presión alta, taquicardias y mareos, con lo cual completamente a la producción.

Desde hace tres semanas comenzaron los ensayos de la obra, para la que se contará con 450 cambios de vestuario y 420 metros de pantalla led, en las 56 funciones actualmente programadas.