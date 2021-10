Thomas Canestraro derriba Hollywood con fotografía con Sarah Jessica Parker

El francés, quien es actor, modelo, así como boxeador y profesor certificado en ciencias del deporte, calentó las redes sociales al llevar en brazos a la protagonista de Sex and the City

Es ex boxeador y profesor certificado en ciencias del deporte, pero Thomas Canestraro tiene otros oficios con los que puede conquistar, entre ellos, el de modelo y actor.

Con esa pinta de «europeanlover» que tiene, el francés de 35 años acaba de ser tendencia porque apareció en unas fotos cargando a Sarah Jessica Parker en el rodaje de la nueva entrega de Sex and the City.

Ahora muchos y muchas le tienen envidia a la famosa actriz.

«Fue una locura lo que sucedió con esa situación de las fotos, no me lo esperaba, pero sí hubo una respuesta que no me imaginaba, sobre todo en mi cuenta de Instagram, en donde me llegaron todo tipo de comentarios, muy subidos de tono, muy ligeros o muy raros», contó en entrevista el galán galo.

En la videocharla desde su departamento en Nueva Jersey, Canestraro acepta que obtuvo notoriedad cuando participó en la película Los Indestructibles 3, con SylvesterStallone y Mel Gibson.

Desde entonces comenzó a sumar créditos para ingresar al gremio actoral de los Estados Unidos, SAG-AFTRA.

«Ya tengo 10 años viviendo en Estados Unidos y ha sido un poco complicado adaptarme. Primero fue Los Ángeles, luego Nueva York, y ahora estoy en Nueva Jersey. Voy a donde haya trabajo, pero sinceramente, en lo que más me esmero es en pulir mi acento.

«Suele suceder que me ven físicamente y se imaginan un acento, y cuando empiezo a hablar me identifican como extranjero y eso puede ser una desventaja. Siempre he estado muy orgulloso de mis raíces, pero he tratado de darle movilidad a mi carrera asumiéndome como un actor versátil», platicó.

Musculatura definida, ojos azules y 1.85 metros de estatura, le han abierto camino en el área del modelaje, donde ha posado al natural, en ropa interior y con algunas estrellas, como Blake Lively.

Fue él el modelo que aparece, aparentemente sin nada encima, acostado en una mesa de cocina, y con Lively sosteniendo sus piernas en una famosa imagen que data del 2018.

Fue parte promocional de la campaña de Un Simple Favor y el mismísimo Ryan Reynolds, esposo de la rubia, le chuleó el atrevimiento a su mujer.

«La idea es que yo estuviera desnudo, pero sí traía ropa interior. Me habría dado muchísima pena hacerlo así. Ella es encantadora y nos divertimos muchísimo.

«Y, sinceramente, me causó mucha gracia que el mismo Ryan comentara esa foto de su esposa, todo en muy buen plan», recordó.

Hasta hoy, una de sus mayores fuentes de ingresos proviene del entrenamiento personal y deportivo que le da a clientes particulares.

Mientras intenta seguir sus sueños, sus papás todavía le dicen que se regrese a Villeneuve-Le-Roi, el suburbio de París donde creció, y establezca una familia allá.

«Mi mamá, Veronique, me dice que ya tengo más de 30, que tengo que sentar cabeza, que me case y que me regrese a tener hijos allá. Mi papá, Mark, sólo me dice que trate de ser responsable.

«Mi familia me apoya, pero siento que aún tienen la esperanza de que me regrese a darles nietos por allá», platicó el actor de TheHave and the HaveNots, de Tyler Perry.