Suspenden captura de Carlos Cabal Peniche

Es investigado por el presunto fraude de más de 600 millones de pesos en el financiamiento que recibió de Crédito Real para adquirir Grupo Radiópolis

Un juez federal suspendió por tiempo indefinido la orden de aprehensión girada contra Carlos Cabal Peniche por el presunto fraude de más de 600 millones de pesos en el financiamiento que recibió de Crédito Real para adquirir Grupo Radiópolis.

Augusto Octavio Mejía, Juez Tercero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió al ex banquero la suspensión definitiva contra el mandamiento de captura, pero condicionó esta protección a su presentación ante el juez de la causa y al pago de una garantía de 50 mil pesos en un máximo de 5 días.

«De lo contrario, no surtirá efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las responsables (la Fiscalía de la CDMX y la Policía de Investigación) y quedarán expeditas sus facultades para ejecutar los actos reclamados», resolvió el juzgador.

«También, el quejoso deberá comparecer ante el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número 12, en el plazo de 5 días, para efectos de la continuación del proceso penal y acudir cuantas veces sea citado o requerido para la práctica de cualquier diligencia relacionada con el mismo, debiendo informar a este Juzgado de Distrito que cumplió con tal requisito en el mismo plazo, prevenido que de no hacerlo dejará de surtir efectos la suspensión».

Mejía Ojeda suspendió indefinidamente la aprehensión de Cabal, porque estimó que el delito de fraude genérico que le imputan no contempla la prisión preventiva de oficio y su concesión no causa perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público.

El plazo de cinco días contará a partir del momento en que la suspensión sea notificada a su defensa.

En caso de no presentarse por su propio pie ante Héctor Rojas Pacheco, juez de la Unidad de Gestión Judicial Número 12, Cabal perderá la protección judicial que impide su captura.

En caso de comparecer, el riesgo para el imputado es que la Fiscalía de la Ciudad de México solicite al juez imponerle la prisión preventiva justificada, alegando un probable riesgo de fuga por sus antecedentes migratorios.

Abandonan el país

Según fuentes federales, Cabal desde principios de año salió del País y el último registro que se tuvo de su paradero fue en Italia, país del que aparentemente tendría la nacionalidad, al igual que su esposa Teresa Pasini, quien también es prófuga de la justicia por el mismo asunto.

La orden de captura contra Cabal fue librada desde el pasado 8 de julio por el juez de control Rojas Pacheco y deriva del incumplimiento de pago de más de 600 millones de pesos a Crédito Real, dinero que solicitó en préstamo para adquirir Grupo Radiópolis.

En mayo pasado la Sociedad Financiera de Objetivo Múltiple (Sofom) Crédito Real denunció al ex banquero, su esposa y Alejandro del Valle, por fraude.

El contrato de crédito simple, así como el pagaré de deuda y el convenio de mediación privada fue suscrito el 1 de julio de 2020 y la fecha límite de pago fue fijada para el 1 de noviembre del mismo año, pero Cabal y compañía no cumplieron lo acordado.

El préstamo fue otorgado a la empresa Nuncio Accipiens, propiedad de la esposa de Cabal, para fondear una parte de la adquisición del 50 por ciento de la participaciones de Grupo Radiópolis, tasada en mil 248 millones de pesos.

El 9 de septiembre pasado del Valle fue aprehendido en Polanco y desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Sur.