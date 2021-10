Suman cuatro muertos por inundaciones

Tras las lluvias intensas e inundaciones del fin de semana en Querétaro, al menos cuatro personas murieron arrastradas por corrientes de arroyos y ríos, y otras dos se encuentran desaparecidas, informó este lunes la Fiscalía General del Estado (FGE).

La FGE detalló que los muertos, los cuales no se especificó el Municipio donde fueron encontrados, corresponden a dos hombres que no han sido identificados por familiares y dos mujeres que ya fueron identificadas.

«Actualmente, el Servicio Médico Forense tiene bajo su resguardo 2 hombres sin vida que se encuentran como no identificados, localizados ayer y hoy cerca de cuerpos de agua», precisó la institución ministerial.

«Cabe destacar que 2 mujeres también localizadas este fin de semana (en Santa Rosa Jáuregui y en la carretera a Tlacote, respectivamente), ya fueron identificadas por sus familiares».

Sobre los desaparecidos, se detalló que uno desapareció en la localidad de Santa Rosa Jáuregui, en Querétaro capital, y otro en la zona de Candiles, en el municipio de Corregidora.

«La Fiscalía General del Estado solicita a aquellas personas que, en caso de tener a algún familiar o persona cercana en este estado de no localización, se acerque a esta institución para, en dado caso, lograr su identificación», se añadió.

El Gobierno estatal informó que el desbordamiento de ríos y arroyos provocó también daños en los municipios de Querétaro capital, Arroyo Seco, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Jalpan de Serra, Peñamiller y San Juan del Río.