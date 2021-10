«Suena» Tena para dirigir a Guatemala

Ahora el Comité Ejecutivo de la Fedefut empezará a negociar los aspectos económicos con cada uno de los aspirantes

El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala sostuvo una reunión este lunes por la noche, para elegir a tres de los cinco candidatos a dirigir la Selección Nacional de Guatemala.

El colombiano Jorge Luis Pinto y el mexicano Luis Fernando Tena han encabezado el favoritismo de los dirigentes desde un inicio y siguen en la contienda.

Además, la gran sorpresa es que se les suma el argentino Pablo Garabello, asistente técnico de José Néstor Pekermán en la Selección Colombia, en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Los candidatos que no pasaron el filtro son el costarricense Rodrigo Kenton y el mexicano Eugenio Villazón, aunque en la Fedefut prefieren no descartarlos, toda vez, serían opción si los tres primeros no aceptan la propuesta económica.

Federativos aseguraron a ESPN Digital que a los tres candidatos que siguen en contienda se les enviará la misma propuesta económica y de ahí partirán las negociaciones. Dijeron que no hay una cantidad exacta porque cada técnico ha presentado una propuesta distinta, es decir, uno pretende un salario base y premios por logros, otro ha hablado solo del salario.

El técnico sería anunciado en diciembre y empezaría a trabajar con la Bicolor en enero de cara a la Liga de Naciones de la Concacaf y con la vista puesta en la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo de 2026.