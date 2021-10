“Dan miedo” las casas viejas

“Dan miedo” las casas viejas…Y entre los tantos problemas que existen en la Capital, hay uno que podría terminar en tragedia, como es el de la casas viejas y abandonadas que están en el llamado Centro Histórico de Hermosillo, y es que hay muchas que están a punto de derrumbarse, sin que hasta ahora nadie haya atendido ese latente peligro que representan para los transeúntes que caminan por esas zonas. ¡Zaz!

Toda vez que autoridades van y vienen, pero lo representantes de los tres niveles de gobierno simplemente “se tiran la bolita”, principalmente los del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que es a los que les toca regular esas viviendas antiguas, que son unas reliquias “del año de la cachetada”, y es que a los dueños no les permiten hacer reparaciones que no sean restauraciones para dejarlas originales. ¡De ese pelo!

Por esa razón es que los propietarios no les “meten mano” para rescatarlas y optan por dejar que se caigan solas, con el consabido riesgo que eso significa, para de esa forma construir inmuebles más modernos y funcionales que les permita rentarlos, o usarlos para actividades comerciales, por la ubicación céntrica que tienen y el estar localizadas en el llamado primer cuadro de esta Ciudad del Sol. ¡Así la burocracia!

Sin embargo en ese ínter en que se vienen “fuera abajo”, como dice el dicho, en el último tiempo se ha hecho más evidente la peligrosidad que causan, pero sin que haya quien intervenga, y un ejemplo de ello es un caserón que está en las esquina de las calles No Reelección y Manuel González, que ya nomás de puro milagro está “en pie”, después de que se ha ido desmoronando por partes. ¡Ni más ni menos!

Es por eso de la pregunta que surge por sentido común, de que si un cascarón de esos le cae encima a un cristiano o varios y los mata, de quién sería la culpa, eso por haber una negligencia compartida, tanto de parte de quienes no quieren arreglarlas porque no les conviene, como de las instancias gubernamentales federales, estatales y municipales, llámese INAH, Sidur y la Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue).

De ahí que la que bien haría “en ponerse las pilas”, es la titular de la Ciude, Astarté Corro Ruiz, para implementar un programa de prevención en alianza con “Desprotección” Civil, cuando menos para acordonar las áreas que están más propensas a caerse, porque hoy en día ni preventivos tienen, pues lo que es el INAH no hace ni deja hacer, al grado que no se sabe se está el mismo delegado, un tal José Luis Perea González.

¡Están saturados los Ceresos!…El que ya dio la voz de alerta, de que los Ceresos están en vías de convertirse en una “bomba de tiempo” por el hacinamiento, es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Gabriel González Avilés, al advertir que los penales presentan una sobrepoblación de reos superior al 40%, sobre todo en Cajeme, Hermosillo y Caborca. ¡Tómala!

Motivo por el cual es que González dijera que ya se reunió con el de los Centros de Readaptación Social, Nicollino Cangiamilla, mínimo para “echarle aguas” y se aboque a atender esa problemática de amontonamiento, por los internos ya “estar hechos bolas”, sobre todo en los citados municipios, donde ya no caben, al ya sumar casi 10 mil, de ahí que urjan medidas preventivas, aun cuando él dice que es del 20%.

Es decir que está volviendo a repetirse la saturación que había en el 2015, cuando llegará al 47%, pero en el 2017, o dos años después, la bajaron a cero, de ahí que según esto ya están operando, para igual volver a reducir ese 40% y cacho que se ha disparado, por lo que así está el reto para Cangiamilla, según la “ventaneada” que le diera Pedro Gabriel, que por algo ha de ser, y no porque se esté “poniendo las pilas”.

Ya que si bien enSonora hay un listado de presos que pudieran entrar como beneficiarios del programa de libertades anticipadas anunciado por el “Prejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, pero la cuestión es que para aplicarse tendría que hacerse una modificación a la Ley estatal, para que pueda surtir efecto en los 13 reclusorios que operan en la Entidad, lo que no sería tan batalloso, por los diputados de Morena ser mayoría.

Así que a la par de que a las personas privadas de su libertad por delitos federales los trasladen a los centros de ese tipo, otra alternativa sería el que agilizaran las preliberaciones litigando ante el Congreso del Estado para concretar la reforma requerida y que aplique la iniciativa de AMLO, lo que todavía está por verse.

Colocan en UES a ex regidor…Al que vaya que le dieron un muy buen premio de consolaciòn, es al ex regidor y ex candidato a diputado local perdedor en las pasadas elecciones, Armando Moreno Soto, al aconfirmarse el run run que desde hace semanas habìa, de que serìa el nuevo rector de la Universidad Estatal de Sonora (UES), cosa que finalmente sucediò, aun y cuando hasta se decìa que ya “se le habìa caìdo”. ¡Ups!

De esa forma es que Moreno lograra librarla, al ser elegido entre una terna que el Consejo Directivo de la UES le presentara al Ejecutivo Estatal, para su respectivo palomeo, y así poder estar en esa rectoría por el período 2021-2024, con lo que estaría cerrando con broche de oro su carrera académica, después de ser maestro de tiempo completo por más de 38 años en el Departamento de Economía de la Unison. ¡Mínimo!

Y es que contra todo lo que pudiera pensarse, por la fama de rojillo, marxista y reaccionario que siempre ha tenido Armando, pero es un cuadro preparado, y para muestra está el que cuenta con undoctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora; una Maestría en Comercio Exterior y Aduanas por la Unison; así como una Maestría en Ciencia Económica por el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. ¡Así el dato!

Sin embargo como no es lo mismo criticar que operar, es que habrá que ver qué tanto logra concretar de su propuesta de trabajo para impulsar la investigación, mejorar la infraestructura educativa, e involucrar a la planta académica y estudiantil en las decisiones para el desarrollo de esa “Uni”, así como el impulsar una ley orgánica que le dé autonomía, y en la que toda la comunidad sea tomada en cuenta. ¿Cómo ven?

En esos términos está esa tarea que le están encomendado Moreno Soto, para ver si es cierto que “como ronca duerme”, y para lo cual quien le tomara la protesta es el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Rodolfo Basurto, en representación del secretario de la SEC, Aarón Grageda Bustamante, y es que al margen del “bla, bla, bla” que lo ha caracterizado, ahora son los resultados los que deberán hablar por él.

Van por fraude$ campestre$…Como algo es algo, como dijo el calvo, resulta que por fin procederàn para evitar los fraudes que se han venido cometiendo con la venta de terrenos campestres irregulares en esta Ciudad del Sol, porque lo que es la Comuna darà a conocer en su página en Internet una lista de los fraccionamientos que estén en regla, faltando los fraudulentos, o que están al margen de la ley. ¡Vòitelas!

No obstante y que como por algo se empieza, es que esté de valorarse que en el presente trienio le estén entrando a la solución de esa problemática, a través de la Sindica Municipal, Zaira Fernández Morales, y es que hasta la fecha han detectado más de medio centenar de esas empresas, como resultado de un estudio preliminar, de ahí que la meta sea la de ubicar cuales son las “chueca$”, o ilegales. ¡Pàcatelas!

Porque de entrada la estrategia es orientar virtualmente a los ciudadanos interesados en adquirir uno de esos lotes, para que no sean estafados, como ha venido sucediendo, ya que una vez elaborada esa relación de predios, que calculan que estaría en unas tres semanas, tendrán la posibilidad de poder checar cuales son los que están en orden, como para que no les “hagan el pelo”, al ofrecerles algo que no es legal. ¿Qué no?

Ante lo que se saca por conclusión que por fin se les acabará el “negocio redondo” a los que hasta ahora han estado “dando gato por liebre”, al organizar ventas sin contar con los permisos y servicios correspondientes, de ahí el porque del “boom” que se ha dado de esas vendimias, que en muchos de los casos han terminado en demandas, al no cumplirles con lo que les venden, por estar comercializando en la ilegalidad. ¡Qué tal!

Aunado a que adelantan que aplicarán sanciones por esas leperada$, que en la anterior administración quedaran en nada, tanto en materia de control urbano, como en lo que tiene que ver con Sindicatura, que pudieran llegar a las denuncias penales, según sea el caso, por lo que así está esa “papa caliente” para Fernández Morales, quien tiene a su favor el ser de esas funcionarias a las que no les tiembla la mano ni nada.

