¡Una de cal contra el hampa!

Buscan certificar a la Policìa

ierran playas por Covid-19

Llaman a apagar las “refrìs”

¡Una de cal contra el hampa!…La que sí que significó una de cal por las que van de arena, es la balacera registrada en el Valle del Yaqui, tras el despojo de un vehículo en Bácum, pues al perseguir a los integrantes de un grupo armado se registrò un enfrentamiento con las diferentes fuerzas del orden, dejando un saldo de tres sicarios muertos, cuatro detenidos, y una mujer policía y un civil heridos. ¡De ese pelo!

En lo que son unos violentos y trágicos hechos que iniciaron la media mañana del pasado miércoles, en la citada localidad, cuando a un empleado de una empresa de fertilizantes lo bajaron de un pick up de la marca Toyota, línea Hilux, lo que provocó la activación del Código Rojo, por lo que momentos despuès los elementos de la PESP y la AMIC, junto con los de la Marina les dieron alcance, suscitàndose la tracatera.

De ahì que en la calle 400, entre Uno y Tres, de esa zona de Cajeme, quedaran sin vida un trìo de hampones, quienes no habìan sido identificados, pero cuyas edades fluctùan entre los 25 y 30 años; ademàs de que arrestaron a otro cuarteto de gatilleros que llegaron a apoyarlos, siendo Romualdo “N.”, de 49 años; Marco Lorenzo “N.”, de 42; ambos de Navojoa; y Ángel “N.”, de 32, de Chinipas, Chihuahua, y un menor de edad.

Luego entonces asì estuvo esa mediciòn de fuerzas con ese comando,a todas luces del crimen organizado, al cual le aseguraron un arsenal, asì como varios vehìculos, entre ellos dos picapones, un Hilux y una Ford Lobo, ademàs de 10 armas largas, dos pistolas, 20 cargadores para fusiles de asalto AK-47 y AR-15, cuatro para armas calibre nueve milímetros y ocho chalecos tácticos de color negro. ¡Ni màs ni menos!

Sin embargo y por encima de que podrà decirse que a ese grado ya està llegando la violencia por esos rumbos, y a plena luz del dìa, pero lo que en esta ocasiòn està de destacarse, es el poder de reacciòn que tuvieran las diferentes corporaciones, y en especial la Policìa Municpal, al igual que la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), a la par que las federales.

Eso aunado a que de parte de la secretaria de Seguridad Pùblica Estatal, Marìa Dolores del Rìo Sànchez, por el estilo se activò en el momento y como lo demandaban esas violentas circunstancias, de ahì que al instante informara a travès de su redes sociales de lo que estaba pasando, para mantener al tanto de ese suceso de alto impacto y de esa manera “no se le pusiera de màs”, o se magnificara màs allà de lo real. ¡A ese grado!

Por lo que todo hace indicar que esa serà la nueva lìnea de apertura que habrà al respecto, como lo refleja que el mismìsimo gobernador, Alfonso Durazo, igualmente por medio de su cuenta de Twitter comunicara: “Estamos dando seguimiento puntual a los hechos que ocurrieron en Bácum. La Secretaría de Seguridad del Estado se encuentra en coordinación con Guardia Nacional, Policía Municipal, Marina y Fiscalía”. ¡Òrale!

Buscan certificar a la Policía…Quien vaya que està atendiendo una de las demandas màs sentidas de la ciudadanìa, como es la de la seguridad pùblica, es el Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, y para evidencia està el que ahora està impulsando la posibilidad de aplicar en Hermosillo el Modelo de Certificación Policial Ciudadana (Certipol), para mejorar de manera integral su operatividad. ¡Què tal!

Con ese fin es que Astiazarán Gutiérrez acaba de sostener un encuentro con mujeres y hombres de negocios pertenecientes a cámaras empresariales, a fin de exponerles ese planque se trae entre manos, para eficientar el funcionamiento de la corporaciòn hermosillense, bajo la visiòn de que: “Si el Gobierno solo se mide a sí mismo, difícilmente se va a transformar”, de ahì el porque estè promoviendo esa aval de calidad. ¡Mìnimo!

Al señalar que: “Cuando una institución gubernamental no se certifica, es cuando opera la discrecionalidad, y la discrecionalidad es la madre de la corrupción”, de ahì que la intenciòn sea la de crearprotocolos de actuación que profesionalicen el quehacer cotidiano de los elementos policìacos, con la meta de llegar al nivel de municipios que ya lograron certificarse en esa materia, como San Pedro Garza García, en Nuevo Leòn.

De esa forma es que dio luz al respecto “ El Toño” Astiazarán, vìa la presentación informativa sobre el Certipol, a cargo de Miguel Garza Flores, que es el director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), una organización de la sociedad civil especializada en procesos de reforma policial, sistemas de justicia penal y migración, porque de lo que se trata es de tener una ciudad cada vez más segura.

Màs menos asì està la convocatoria que Francisco Antonio le està haciendo a la sociedad, y para lo cual se hizo acompañar por el Comisario General de la “Poli” de esta Capital, Manuel Emilio Hoyos Díaz, para lograr esa certificada que ya han conseguido las corporaciones policiacas de Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalupe Nuevo León; San Pedro Garza, en Nuevo León; Irapuato, Guanajuato y Puebla, Puebla. ¡Asì el desafìo!

En tanto que hoy por hoy estàn en proceso del Certipol las Policías municipales de Cuauhtémoc, Chihuahua; San Martín Texmelucan, Puebla; y la Policía Estatal del Estado de México, lo que prueba que ¡Sì se puede!

Cierran playas por Covid-19…Y mientras que pareciera que la mayorìa de los municipios que estàn en verde ya estàn bajando la guardia contra el Covid-19, lo que es Hutabampo optò por “curarse en salud” ante posible rebrote de ese letal virus, tan es asì que por voz del secretario del Ayuntamiento, Rafael Orduño Valdez, anunciaran el cierre por quince dìasde las playas de Huatabampito y Santa Bárbara. ¡Vòitelas!

Es por eso que desde el pasado martes y hasta el pròximo 10 de noviembre, no permitiràn el acceso a esos balnearios, màs que a personas que tengan casas en esos lugares, asì como a trabajadores, que en su mayorìa son pescadores, por la inestabilidad que ha presentado esa municipalidad en el semáforo epidemiológico, y es que se la ha llevado entre el color naranja y amarillo, o de riesgo medio, que es en el que ahorita està. ¡Zaz!

Aunque es una acciòn de prevenciòn a la que le agregaràn otras dos, como es la suspensiòn de los bailes populares, como los que se tenìan programados en la colonia Unión y en la comunidad de El Júpare; asì como el reducir el aforo a un 40% en fiestas como bautizos, quince años, entre otros; y en el caso de los panteones el Día de Muertos sòlo se permitirán la entrada de las 8:00 horas a las 16:00 horas de la tarde. ¡Nomàs!

En esos tèrminos està la prevensiòn que ya estàn implementando en “Huatarancho”, para màs que la polìtica de relax, o relajamiento que ha asumido el secretario de Salud estatal, Josè Luis Alomia Zegarra, como lo denota el que le hayan bajado, o pasado a segundo plano la difusiòn y alerta que antes a diario se daba, como si ya no se estuviera en pandemia, con todo y que no descartan una cuarta ola de casos. ¡Pàcatelas!

Y para quien dude de lo anterior, es que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No 5 de la regiòn del Mayo, Alberto Güereña, ya pronosticara que para el venidero diciembre pudiera presentarse un repunte de infectados, como igual recièn lo presagiara el titular de Salud en el Paìs, Jorge Alcocer, en su comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado, al vaticianar que las oleadas de esa virulencia van a continuar. ¡Ups!

Es por lo que està de màs el apuntillar que lo que es en la Entidad, las cifras de màs de 111 mil 500 enfermos; y arriba de 8 mil 400 muertos, seguiràn subiendo, por la epidemia todavìa ir para largo, y para seña està que ayer el mismo Alomìa saliera a “apechugara” que sì habrà otra olita, pero que serà menos grave y mortìfera.

Van por fraude$ campestre$…Como algo es algo, como dijo el calvo, resulta que por finprocederàn para evitar los fraudes que se han venido cometiendo con la venta de terrenos campestres irregulares en esta Ciudad del Sol,porque lo que es la Comuna darà a conocer en su página en Internet una lista de los fraccionamientos que estén en regla, faltando los fraudulentos, o que están al margen de la ley. ¡Tómala!

No obstante y que como por algo se empieza, es que esté de valorarse que en el presente trienio le estén entrando a la solución de esa problemática, a través de la Sindica Municipal, Zaira Fernández Morales, y es que hasta la fecha han detectado más de medio centenar de esas empresas, como resultado de un estudio preliminar, de ahí que la meta sea la de ubicar cuales son las “chueca$”, o ilegales. ¡De ese vuelo!

Porque de entrada la estrategia es orientar virtualmente a los ciudadanos interesados en adquirir uno de esos lotes, para que no sean estafados, como ha venido sucediendo, ya que una vez elaborada esa relación de predios, que calculan que estaría en unas tres semanas, tendrán la posibilidad de poder checar cuales son los que están en orden, como para que no les “hagan el pelo”, al ofrecerles algo que no es legal. ¿Cómo ven?

Ante lo que se saca por conclusión que por fin se les acabará el “negocio redondo” a los que hasta ahora han estado “dando gato por liebre”, al organizar ventas sin contar con los permisos y servicios correspondientes, de ahí el porque del “boom” que se ha dado de esas vendimias, que en muchos de los casos han terminado en demandas, al no cumplirles con lo que les venden, por estar comercializando en la ilegalidad. ¡Ñàcas!

Aunado a que adelantan queaplicarán sanciones por esas leperada$, que en la anterior administración quedaran en nada, tanto en materia de control urbano, como en lo que tiene que ver con Sindicatura, que pudieran llegar a las denuncias penales, según sea el caso, por lo que asíestá esa “papa caliente” para Fernández Morales, quien tiene a su favor el ser de esas funcionarias a las que no les tiembla la mano ni nada.

