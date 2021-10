Dan la puntilla a padrecistas

Dan la puntilla a padrecistas…Y al que muy seguramente que ya no le van a quedar ganas de sacar la cabeza, después de que ayer fuera tema hasta del Presidente, Manuel López Obrador, es al ex gobernador Guillermo Padrés Elías, por el efecto contrario que le ha acarreado el querer hacer su papelito, o papelón, de víctima, al pretender acusar a otros de pisar la cárcel por las presuntas corruptelas que le imputaran. ¡Zaz!

Toda vez que lo que es López Obrador al ser cuestionado sobre la versión que ahora ventilara Padrès Elías, de que fue un preso político del ex “Preciso”, Enrique Peña Nieto, le mandó a recordar que en su momento la tragedia del incendio de la Guardería ABC del 2009 el Partido Acción Nacional (PAN) la utilizópara que él ganara, al manipular a los padres de los niños afectados prometiéndoles un cambio. ¡De ese pelo!

Pero como para que quedara más claro, es que AMLO apuntillara que dicho trágico siniestro, que dejó un saldo de 49 infantes muertos y alrededor de un centenar de heridos con secuelas de por vida, se presentó justo en la víspera de los comicios, lo que les permitió sacar rajadel suceso como zopilotes, al traficar con el dolor de las víctimas y los papás, y de esa forma es como influyeron en el sentir popular para triunfar. ¡Palos!

De ahí que Andrés Manuel dijera con todas sus letras que: “Y así fue esa elección, allí empezó con la idea de que se iban a dar los cambios y luego viene lo que ya conocemos: La compra de ranchos, los caballos pura sangre, etc, etc, etc”, apuntalando que: “La gente de Sonora sabe bastante sobre el tema”, como para ser manipulada”, agregando que la población: “Ya no se deja”, y la manipulación “ya no funciona”. ¡Tómala!

Por si eso fuera poco remató diciendo en su conferencia mañanera que: “Sobre todo la gente esta muy despierta, muy consciente, ya saben y fue lo mismo, engaños, engaños hasta que la gente dijo basta; y yo felicito al pueblo de Sonora que ahora decidieron cambiar, porque era PRI o PAN y al final resultaron ser lo mismo”, por lo que así es como le volviera a “echar sal a la herida” que el mismo “Memo” Padrès abriera.

Es por lo que el “Prejidente” considerara que su ex secretario de Seguridad y ahora gobernador, Alfonso Durazo Montaño, no tiene derecho a fallarle a los habitantes del Estado que encabeza, después de que los sonorenses no votaran por los candidatos priìstas y panistas, que eran los que siempre ganaban las elecciones estatales, por lo que de ese tamaño es el compromiso que ahora tiene por delante. ¡Ni más ni menos!

Y precisamente para seguirle abonando a la Entidad, es que anunciara lo que será la próxima visita a la región, que sería la número 16 en desde septiembre de 2018, que tentativamente la agendaría para la segunda semana del venidero mes de noviembre, para acudir a Cananea con el fin de darle seguimiento a los compromisos del Plan de Justicia para esa localidad minera, como lo ha hecho con la tribu yaqui. ¡Órale!

Pues en base al análisis de fechas que hiciera, adelantó que 9 del mes del Día de Muertos estará en Nueva York, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que un día después pudiera trasladarse a la Ciudad del Mineral, y con todo el gabinete federal en pleno, para también evaluar lo de la remediación de la contaminación del Río Sonora, por lo del derrame provocado por el Grupo México.

Hay “nuevos aires” en el IEE…Ahora sì que como no hay mal que dure cien años, donde desde ayer ya soplan nuevos vientos de cambio, es en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), con la llegada deNery Ruiz Arvizu, en reemplazo de la cuestionada de Guadalupe Taddei Zavala, a la que se le venció el periodo, de ahí que la apuesta sea el que no vaya a resultar más de lo mismo. ¿Será?

Porque sí bien a Ruiz Arvizu se le relaciona con Taddei Zavala, por haber estado muy cercano a ella, pero lo cierto es que la presidencia del IEEyPC se la ganó a pulso y a la buena, al contender contra otros 51 perfiles que se postularon para ese cargo, luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) lo catalogara como el aspirante más apto, por la amplia trayectoria que tiene en ese rubro. ¡De ese tamaño!

Así que después de que en pleno “miércoles de calentamiento” rindiera protesta, lo que es el homónimo del astronauta Nery Vela tendrá la oportunidad de escribir su propia historia al frente de ese Instituto, por el lapso de siete años en los estará como “Presi”, si Dios le presta vida, para que entre otras cosas promueva el quitarle la fama de electorero que tiene, y que durante la gestión de “La Lupe” Taddei se acrecentara. ¡Pécatelas!

Ya que el de profesión abogado y egresado de la Universidad de Sonora (Unison), tiene la experiencia en el ramo electoral, por lo que ahora habrá que ver si también la voluntad para mejorar, y es que hasta antes de su designación fungía como Secretario Ejecutivo de esa misma institución, y anteriormente como director de asuntos jurídicos, asesor de presidencia,y titular de la Unidad de Transparencia, entre otras posiciones.

En esos términosestá el reto que tiene por delante Ruiz, para marcar un antes y después desde su nombramiento, y buscar hacer la diferencia, aunque ciertamente que después de los peros que le pusieran a la Taddei, por su falta de confiablidad, ciertamente que lo que haga se va notar, empezando por tener una apertura para todos por igual, y en especial con los diferentes actores políticos. ¡Ese es el desafío!

Honraràn al “Chino” Medina…Quien sì que està mostrando sensibilidad, es el alcalde Antonio “Toño” Astiazaràn, y para prueba està que en el marco de lo que serà el III Festival de Dìa de Muertos que organiza el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), le dedicaràn la Gran Ofrenda de Hermosillo al famoso mùsico, Rodolfo “Chino” Medina, quien falleciera el 23 de julio del 2020. ¡De ese vuelo!

Luego entonces asì estarà ese homenaje pòstumo que le haràn al siempre bien ponderado y reconocido “Chino” Medina y su orquesta, quien marcara toda una època musical, de ahì que no por nada es que recibiera el Premio Sonora a la Cultura y las Artes 2018, por lo que la cita serà mañana viernes social, a las 18:00 horas, en el Callejòn Velasco, que es el que està entre el Palacio Municipal y el estatal. ¡Asì el dato!

En lo que es un evento que sin duda significarà un orgullo para toda su familia, por ser un honor para quien honor merece, y es que a tal grado fue tan destacado en su àmbito, como es el de la mùsica, que todavìa despuès de muerto continùa recibiendo reconocimientos, asì que para quienes quieran revivir sus alegres sones, la ocasiòn estarà que ni mandada hacer, por ese acierto que està teniendo Astiazaràn Gutièrrez.

Eso por el contagioso ritmo orquestal nunca pasar de moda y que es por lo que Medina Rivera siempre se mantuvo vigente mientras viviò, tanto entre las generaciones pasadas, como entre las actuales que le tocaron, de ahì que fuera un referente en la mayorìa de las actividades y celebraciones culturales, lo que ahora no serà una excepciòn, por ese recordatorio que harà de su legado “ El Toño” Astiazaràn. ¡Què tal!

O sèase que mañana don Rodolfo, ahora sì que pondrà a mover el esqueleto desde el màs allà, donde estàal lado del Señor, con ese acto que montaràn para recordarlo, y es podrà ya no estara fìsicamente, pero con su obra artìstica siempre estarà presente por la posteridad, por ser de esas que perduran a travès del tiempo, por lo que enhorabuena por los organizadores, y feliciades para su familiares que siguen disfrutando de su legado.

¡Que deja de$falco ex “Presi”!…Tal como se esperaba, la que ya saliò a flote que dejò la vìbora chillando y de$falcada, es la ex alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, y es que de acuerdo a las cuenta$ mocha$ que arrojara el dictamen de la Comisión Plural de Entrega-Recepción, todo hace indicar que bajita la mano cuando menos “se volaron” unos $50 millones de pesos, por lo que asì estuvo la “robatinga”. ¡Ñàcas!

No en balde es que a Sara de “rata de dos patas” no la bajen, y no precisamente como la famosa canciòn de “Paquita la del Barrio”, sino por el rosario de irregularidade$ que le han encontrado, de ahì que la nueva presidenta municipal, Karla Córdova González, ya la haya echado de cabeza, y no es para menos, porque le dejò un faltante de $209 millones de pesos para terminar el ejercicio fiscal del 2021, y pura$ de e$a$.

Y para quien dude de lo anterior, o de esas evidentes vaquetonada$ que le achacan a Valle Dessens, y que ayer iban a exponer en una sesiòn de Cabildo, lo que es el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) ya dio a conocer que de entrada le detectó màs de 400 observaciones a la administración pasada, y solamente en una primera auditoría, es decir, nomàs para abrir boca, o por encimita. ¡A ese grado!

Razòn por la cual es que Córdova González no tuviera pelos en la lengua para señalar que Sara ledejó “la administración hecha un nudo enredado”, que durante un mes han intentado desenredar, de ahì que las cosas han ido a e$tirone$ y jalone$, y màs al confesar que se enterò de que antes de irse Sara y sus funcionarios comentaron a modo de burla que: “Vamos a dejarle unas cositas para que se entretenga”. ¡Vòitelas!

Ante lo que se deja entrever que a todas luces se tratò de un $aqueo con alevosìa y ventaja, por lo que habrà que ver hasta dònde llega Karla, para hacer que devuelva las entrada$, o lo que presuntamente se robaron, y es que generalmente esas tranza$ siempre terminan en nada, o sin castigarse, con todo y las pruebas aportadas por el ISAF, que para el caso no se sabe para que sirven, si siguen esas robaderas. ¿Què no?

